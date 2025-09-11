UP Agra Blackmailing gang Girl Demanded 10 lakh rupees with legal notice making obscene video लड़के को बेहोश कर लड़की ने उतारे कपड़े, वीडियो बनाकर भेजा कानूनी नोटिस, मांगे 10 लाख रुपये, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP Agra Blackmailing gang Girl Demanded 10 lakh rupees with legal notice making obscene video

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगराThu, 11 Sep 2025 10:01 AM
लड़के को बेहोश कर लड़की ने उतारे कपड़े, वीडियो बनाकर भेजा कानूनी नोटिस, मांगे 10 लाख रुपये

यूपी के आगरा शहर में सक्रिय ब्लैकमेलिंग गैंग का एक सदस्य बुधवार को दीवानी में पकड़ा गया। पीड़ित ने खुद उसे दबोचा। पीड़ित को कानूनी नोटिस भेजकर 10 लाख रुपये की मांग की जा रही थी। पीड़ित युवक आवास विकास कॉलोनी सेक्टर आठ का निवासी है। फेसबुक पर उसकी मित्रता विराट नाम के युवक से हुई। विराट ने उसे टीपी नगर स्थित होटल में मिलने बुलाया। उससे कहा कि उसके समाज की एक युवती है। शादी की बात कर लो।

पीड़ित के अनुसार वह होटल में गया। वहां विराट और युवती मौजूद थे। उसे कुछ पिलाया। उसके बाद वह बेहोश हो गया। युवती ने उसके कपड़े उतार दिए। खुद भी निर्वस्त्र हो गई। विराट और उसके एक दोस्त ने वीडियो बना लिया। होश में आने के बाद उससे कहा कि छह लाख रुपये चाहिए। नहीं दिए तो युवती मुकदमा लिखा देगी। उसके साथ गलत काम हुआ है। इस धमकी से वह डर गया। उसने अपने भाई को घटनाक्रम बताया।

ये भी पढ़ें:घर में आग लगा महिला जलाई, खुद के ऊपर भी पेट्रोल गिरने से जले तीनों आरोपी, दिल्ली

आरोपित लगातार रुपये की मांग कर रहे थे। उसके घर पर एक कानूनी नोटिस भेजा। जिसमें लिखा कि मथुरा की युवती के साथ उसने गलत काम किया है। युवती शर्मिंगदी के चलते मुकदमा नहीं लिखना चाहती। समझौता करने के लिए तैयार है। समझौते के रूप में उसे 10 लाख रुपये देने होंगे। पीड़ित बुधवार को अपने भाई के साथ दीवानी में अधिवक्ता से मिलने आया था। आरोपित भी उसका पीछा कर रहे थे। उसे फोन करके धमकाया।

कहा कि दीवानी में क्यों आया है। पीड़ित और उसके भाई ने एक आरोपित को दबोच लिया। आरोपित जींद (हरियाणा) का निवासी है। उसे दीवानी चौकी पर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। देर रात तक इस संबंध में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। आरोप है कि होटल के छोटे कर्मचारी गैंग से मिले हुए हैं।

पहले भी हुई है ऐसी घटना

पूर्व में टूंडला के एक युवक के साथ ऐसी ही घटना हुई थी। युवती ने उसे टीपी नगर स्थित होटल में बुलाया था फिर दुराचार का मुकदमा लिखवा दिया। समझौते के लिए पांच लाख रुपये मांगे थे। कुछ अधिवक्ता युवती के साथ थे। हरीपर्वत पुलिस ने अधिवक्ता और युवती को जेल भेजा था। युवक को रकम लेकर एक जगह बुलाया गया था, वहीं से पुलिस ने पकड़ा था।

