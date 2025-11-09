चोर समझ ऑटो चालक को हाथ बांधकर पीट-पीटकर मार डाला, घर के बाहर फेंक गए आरोपी

संक्षेप: यूपी के आगरा में गैलाना (सिकंदरा) में बुधवार की रात 26 वर्षीय रामू को चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया। शुक्रवार रात उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शनिवार को घटना के विरोध में एकजुट हुई भीड़ ने हंगामा किया। असोपा तिराहे के पास जाम लगाने का प्रयास किया।

यूपी के आगरा में गैलाना (सिकंदरा) में बुधवार की रात 26 वर्षीय रामू को चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया। शुक्रवार रात उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शनिवार को घटना के विरोध में एकजुट हुई भीड़ ने हंगामा किया। असोपा तिराहे के पास जाम लगाने का प्रयास किया। आरोप लगाया कि मुकदमे में कई नाम रह गए हैं। पुलिस ने पहुंचकर उन्हें समझाया। एहतियातन अंतिम संस्कार तक गैलाना मार्ग पर पुलिस फोर्स तैनात रहा।

रामू पाल ऑटो में रखकर दालें बेचा करता था। पांच नवंबर की रात वह घर से यह कहकर निकला था कि ऑटो का किराया देने जा रहा है। उसे अंसार को ऑटो का किराया देना था। वह किसी दूसरे के घर पर पहुंच गया। लोगों ने उसे चोर समझ लिया। हाथ बांधकर उसे बेरहमी से पीटा। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। आरोप है कि मारपीट करने वाले देर रात उसे घर के बाहर जख्मी हालत में पटक गए।

रामू को परिजन एसएन मेडिकल कॉलेज ले गए। भाई दीपक ने सिकंदरा थाने में सतीश व राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इलाज के दौरान रामू की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद उसका शव घर आने वाला था। इस जानकारी पर भीड़ असोपा हॉस्पिटल तिराहे के पास जमा थी। भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया।

सिकंदरा पुलिस ने महिलाओं को धमकाया कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। महिलाएं और भड़क गईं। कहने लगीं हो जाने दो मुकदमा। ऐसे तो कोई किसी को भी मार देगा। पुलिस बताए रामू के चार मासूम बच्चों का क्या होगा। उनकी परवरिश कैसे होगी। पुलिस ने अभी तक किसी को पकड़ा तक नहीं है। मारपीट करने वाले दो नहीं आधा दर्जन से अधिक लोग थे। मांग की कि सभी के नाम मुकदमे में आने चाहिए।