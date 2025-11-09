Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Agra Auto Driver Beaten to death in doubt of being thief Thrown Outside home
चोर समझ ऑटो चालक को हाथ बांधकर पीट-पीटकर मार डाला, घर के बाहर फेंक गए आरोपी

चोर समझ ऑटो चालक को हाथ बांधकर पीट-पीटकर मार डाला, घर के बाहर फेंक गए आरोपी

संक्षेप: यूपी के आगरा में गैलाना (सिकंदरा) में बुधवार की रात 26 वर्षीय रामू को चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया। शुक्रवार रात उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शनिवार को घटना के विरोध में एकजुट हुई भीड़ ने हंगामा किया। असोपा तिराहे के पास जाम लगाने का प्रयास किया।

Sun, 9 Nov 2025 09:33 AMSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा
यूपी के आगरा में गैलाना (सिकंदरा) में बुधवार की रात 26 वर्षीय रामू को चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया। शुक्रवार रात उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शनिवार को घटना के विरोध में एकजुट हुई भीड़ ने हंगामा किया। असोपा तिराहे के पास जाम लगाने का प्रयास किया। आरोप लगाया कि मुकदमे में कई नाम रह गए हैं। पुलिस ने पहुंचकर उन्हें समझाया। एहतियातन अंतिम संस्कार तक गैलाना मार्ग पर पुलिस फोर्स तैनात रहा।

रामू पाल ऑटो में रखकर दालें बेचा करता था। पांच नवंबर की रात वह घर से यह कहकर निकला था कि ऑटो का किराया देने जा रहा है। उसे अंसार को ऑटो का किराया देना था। वह किसी दूसरे के घर पर पहुंच गया। लोगों ने उसे चोर समझ लिया। हाथ बांधकर उसे बेरहमी से पीटा। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। आरोप है कि मारपीट करने वाले देर रात उसे घर के बाहर जख्मी हालत में पटक गए।

रामू को परिजन एसएन मेडिकल कॉलेज ले गए। भाई दीपक ने सिकंदरा थाने में सतीश व राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इलाज के दौरान रामू की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद उसका शव घर आने वाला था। इस जानकारी पर भीड़ असोपा हॉस्पिटल तिराहे के पास जमा थी। भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया।

सिकंदरा पुलिस ने महिलाओं को धमकाया कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। महिलाएं और भड़क गईं। कहने लगीं हो जाने दो मुकदमा। ऐसे तो कोई किसी को भी मार देगा। पुलिस बताए रामू के चार मासूम बच्चों का क्या होगा। उनकी परवरिश कैसे होगी। पुलिस ने अभी तक किसी को पकड़ा तक नहीं है। मारपीट करने वाले दो नहीं आधा दर्जन से अधिक लोग थे। मांग की कि सभी के नाम मुकदमे में आने चाहिए।

इंस्पेक्टर सिकंदरा प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि परिजनों ने पांच नाम और दिए हैं। सभी को मुकदमे में शामिल किया जा रहा है। घटना वाली रात रामू नशे में था। गलती से दूसरे घर में घुस गया था। लोगों ने उसे चोर समझकर पीटा था। वह जख्मी हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पता चलेगी। उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

