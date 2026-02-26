यूपी में अंसल समूह की 598 करोड़ की संपत्ति जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्की

Hindustan Hindi News
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम में जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक कथित घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआईएल) की यूपी के आगरा में स्थित 598 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम में जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक कथित घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआईएल) की यूपी के आगरा में स्थित 598 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून के तहत की गई है। ईडी ने यह जांच सीबीआई और दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा 23 जनवरी 2019 को दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी।

यह मामला गुरुग्राम में जमीन अधिग्रहण और बाद में उसे निजी बिल्डरों को छोड़ने से जुड़ा है। इसमे आईपीसी की धारा 120-बी और 420 तथा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63 और 65 से 67 में जमीन को पहले सरकारी विकास कार्य के नाम पर अधिग्रहण के लिए चिहि्नत किया गया था। बाद में कथित मिलीभगत से जमीन का बड़ा हिस्सा निजी कॉलोनाइज़रों को वापस दे दिया गया।

ईडी के अनुसार, जिन जमीनों को सरकार पहले ही अधिग्रहण के लिए नोटिस दे चुकी थी, उनके मालिकों से अंसल कंपनी ने समझौते किए। आरोप है कि इन समझौतों में कई गड़बड़ियां थीं। अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जमीन मालिकों की सौदेबाजी की ताकत कम हो गई थी, जिससे कथित तौर पर जमीन कम दाम पर ली गई। बाद में जमीन पर प्रोजेक्ट तैयार कर तीसरे पक्ष को बेच दिए गए।

अंसल प्रॉपर्टीज से 6.70 करोड़ की रिकॉर्ड वसूली की थी

रेरा की बकाएदारी पर तहसील सदर द्वारा अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआईएल) से 6.70 करोड़ रुपये की रिकार्ड वसूली की जा चुकी है। राजस्व की टीम ने दिल्ली जाकर मैसर्स अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खातों से वसूली करने के लिए बैंक के जीएम से डीडी लिया था। यही नहीं इसी ग्रुप के सुशांत ताज सिटी सहित अन्य प्रापर्टीज में गड़बड़ी की आधा दर्जन से अधिक शिकायतों में मुकदमें भी दर्ज हो चुके हैं।

वर्ष 2024 में रेरा द्वारा मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बकाएदारी की वसूली के लिए तहसील सदर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। उसके आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला के निर्देश पर एसडीएम सदर के मार्गदर्शन में तत्कालीन तहसीलदार सदर अविचल प्रताप सिंह को बकाए की वसूली की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने टीम के साथ मिलकर अंसल के खातों को चेक कर बैंकों के प्रबंधकों से संपर्क किया। उन्होंने दिल्ली जाकर बैंकों के प्रबंधकों से डीडी लिया था। वसूली गई 6.70 करोड़ की राशि के लिए 29 वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। यही नहीं मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की धोखाधड़ी के आधा दर्जन से अधिक मामलों में शहर के अलग-अलग थानों में मकदमें भी दर्ज हो चुके हैं।

अंसल एपीआई ने वर्ष 2008 में इंटीग्रेटेड टाउनशिप सुशांत ताज सिटी शास्त्रीपुरम का 442 एकड़ का लेआउट आगरा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराया था। वर्ष 2012 में इसमें 35 एकड़ भूमि और जोड़ते हुए लगभग 477.5 एकड़ भूमि का लेआउट रिवाइज्ड कराया गया था। वर्ष 2017 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना था, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका। खाली पड़े भूखंडों की बिक्री पर लगा विराम: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की आगरा की संपत्तियों को जब्त करने के बाद खाली पड़े भूखंडों और अन्य सपंत्तियों की बिक्री पर भी रोक लग गई है। कुछ लोगों का कहना है कि वह इन संपत्तियों को खरीदने का मन बना रहे थे, लेकिन बच गए।

