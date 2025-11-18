घर के पास खेलते-खेलते 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरा मासूम, अस्पताल में तोड़ा दम

संक्षेप: यूपी के आगरा में थाना अछनेरा क्षेत्र के गांव फतेहपुरा में सोमवार को खेलने के दौरान पांच वर्षीय मासूम की 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। मासूम के पिता ने थाना अछनेरा पर तहरीर दी है।

यूपी के आगरा में थाना अछनेरा क्षेत्र के गांव फतेहपुरा में सोमवार को खेलने के दौरान पांच वर्षीय मासूम की 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। मासूम के पिता ने थाना अछनेरा पर तहरीर दी है। जानकारी के अनुसार, गांव फतेहपुरा निवासी देशराज का पांच वर्षीय बेटा मन्नू घर के पास ही बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान वह अचानक पास में ही बने लगभग 10 फीट गहरे खुले गड्ढे में गिर गया। बच्चे के गिरते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और मासूम को बाहर निकाला।

गंभीर हालत में परिजनों ने उसे तुरंत सीएचसी अछनेरा पहुंचाया। वहां से चिकित्सकों ने नाजुक स्थिति को देखते हुए बच्चे को एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इससे परिवार में कोहराम मच गया। मां-बाप और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता देशराज ने इस घटना के संबंध में गांव के ही एक युवक के खिलाफ थाना अछनेरा में तहरीर दी है।

खेड़ा बाकंदा हादसे से नहीं लिया सबक विगत दिनों किरावली क्षेत्र के गांव खेड़ा बाकंदा में खेलते वक्त छह साल के बच्चे की कुएं में गिरने से मौत हो गयी थी। लगभग 34 घंटे के बाद उसके शव बाहर निकाला जा सका था। इस दुखद हादसे से कोई सबक नहीं लिया गया। स्थानीय पुलिस-प्रशाशन ने किसी भी गांव के कुएं को बंद नहीं कराया है।

पुलिस ने हादसे की शुरू की जांच पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। यह भी जांच की जा रही है कि घटना स्थल पर बना गड्ढा आखिर किस कारण से खुला पड़ा था। बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया। घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसे असुरक्षित गड्ढे तत्काल बंद कराए जाएं।