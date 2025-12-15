42 साल पहने पांच लोगों की हत्या में वांटेड तीन आरोपी भेजे जेल, पांच आरोपी की हो गई मौत
यूपी के आगरा में एत्मादपुर थाना क्षेत्र के गांव धरैरा में 42 वर्ष पूर्व संपत्ति के विवाद में चचेरे भाई व उसके परिवार के चार लोगों की हत्या में वांछित तीन दोषियों को हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामले के पांच आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है।
40 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड के एक दोषी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील लंबित रहने तक जमानत दी गई थी। जमानत के बाद से पिछले 25 वर्षों से कोई नहीं मिल रहा था। अपील की सुनवाई में पेश न होने पर उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने पर पुलिस ने अब दोषियों को खोजा है।
इंस्पेक्टर आलोक सिंह ने बताया कि वर्ष 1983 में गांव धरैरा के सुख स्वरूप, उनकी मां कटोरी देवी, पत्नी राजवती, सात वर्षीय पुत्र श्याम व दो वर्षीय बेटी कल्लो की हत्या हुई थी। पैरवी को पीड़ित के परिवार का कोई नहीं बचा था। पुलिस की जांच में परिवार में संपत्ति का विवाद जानकारी में आया। मृतकों के परिवार के गज सिंह पाल, अजय पाल, राजपाल, रामपाल, सज्जन पाल, केशपाल, सुगड़ पाल व मानिक चंद के नाम उजागर हुए।
उन्हें वर्ष 1985 में कोर्ट से उम्रकैद की सजा सुनाई गई। तब आरोपी पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब से यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच गज सिंह पाल, अजय पाल, रामपाल, केश पाल व सुगड़ पाल की मृत्यु हो गई। अब पुलिस ने विचाराधीन मुकदमे में वांछित राजपाल, सज्जन पाल व मानिक चंद को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि दिनेश चंद्र पर 1985 के अंत में आगरा में पारिवारिक विवाद को लेकर अपने भाई और बहन की हत्या का आरोप था। एत्मदुल्लाह पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 452 (घर में घुसपैठ) के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के बाद, स्थानीय अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिनेश कथित तौर पर मानसिक रूप से बीमार है, ने उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हालांकि, वह लगभग 25 वर्षों से लापता है। पुलिस ने बताया कि वह अपने परिवार को बिना बताए घर से चला गया और तब से उसका कोई पता नहीं चला है।