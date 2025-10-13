Hindustan Hindi News
UP Agra 18 Year old national Athlete Rinku Singh Died of Heart Attack Family in Financial Crisis

18 साल के राष्ट्रीय एथलीट रिंकू सिंह की हार्ट अटैक से मौत के बाद आगरा में शोक

राजस्थान के भरतपुर में रविवार सुबह आगरा के अछनेरा के नागर गांव निवासी 18 वर्षीय राष्ट्रीय एथलीट रिंकू सिंह की हार्ट अटैक से से मौत हो गई। सुबह रिंकू की तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया था।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगराMon, 13 Oct 2025 01:18 PM
चाचा बॉबी सिंह गोला ने बताया कि रिंकू लोहागढ़ स्टेडियम में अभ्यास करता था। रोजाना पांच किमी की रनिंग करता था। वहां वह स्टेडियम के पास ही अपने साथियों के साथ रहता था। चाचा बॉबी के अनुसार रविवार सुबह रिंकू के हाथ-पैरों में अचानक कंपन होने लगा। उसे तेजी से बेचैनी महसूस हुई।

रूम पार्टनर उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया, जहां से उसे आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिंकू की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है।

आर्थिक तंगी से गुजर रहा परिवार

रिंकू के पिता भीकम सिंह मजदूरी करते हैं। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। बेटे की प्रतिभा देखकर गांव के लोगों ने भरतपुर में रहने और अभ्यास की व्यवस्था की थी। रिंकू का सपना था कि वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी खेले। उसका सपना अधूरा रह गया। देर शाम गांव नागर में रिंकू सिंह की अंत्येष्टि की गई।

नेशनल टूर्नामेंट में प्राप्त किया था तीसरा स्थान

चाचा बॉबी के अनुसार रिंकू ने उत्तर प्रदेश में कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया था। वर्ष 2024 की राष्ट्रीय स्तर टूर्नामेंट में पांच हजार मीटर दौड़ में उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। दिसंबर 2024 में रिंकू ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हिस्सा लिया था।