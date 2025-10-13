18 साल के राष्ट्रीय एथलीट रिंकू सिंह की हार्ट अटैक से मौत के बाद आगरा में शोक

राजस्थान के भरतपुर में रविवार सुबह आगरा के अछनेरा के नागर गांव निवासी 18 वर्षीय राष्ट्रीय एथलीट रिंकू सिंह की हार्ट अटैक से से मौत हो गई। सुबह रिंकू की तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया था।

राजस्थान के भरतपुर में रविवार सुबह आगरा के अछनेरा के नागर गांव निवासी 18 वर्षीय राष्ट्रीय एथलीट रिंकू सिंह की हार्ट अटैक से से मौत हो गई। सुबह रिंकू की तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह भरतपुर में रहकर तैयारी कर रहे थे।

चाचा बॉबी सिंह गोला ने बताया कि रिंकू लोहागढ़ स्टेडियम में अभ्यास करता था। रोजाना पांच किमी की रनिंग करता था। वहां वह स्टेडियम के पास ही अपने साथियों के साथ रहता था। चाचा बॉबी के अनुसार रविवार सुबह रिंकू के हाथ-पैरों में अचानक कंपन होने लगा। उसे तेजी से बेचैनी महसूस हुई।

रूम पार्टनर उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया, जहां से उसे आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिंकू की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है।

आर्थिक तंगी से गुजर रहा परिवार रिंकू के पिता भीकम सिंह मजदूरी करते हैं। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। बेटे की प्रतिभा देखकर गांव के लोगों ने भरतपुर में रहने और अभ्यास की व्यवस्था की थी। रिंकू का सपना था कि वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी खेले। उसका सपना अधूरा रह गया। देर शाम गांव नागर में रिंकू सिंह की अंत्येष्टि की गई।