अग्निवीर भर्ती में 12 जिलों के अभ्यर्थियों को मौका, देखें पद और क्षेत्र के अनुसार शेड्यूल

UP Agniveer Recruitment: भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर सेना भर्ती को लेकर यूपी के बरेली में जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जाट रेजीमेंट केंद्र, बरेली परिसर में 11 मार्च से 23 तक भर्ती आयोजित होगी। तैयारियों के संबंध में जाट रेजीमेंट केंद्र परिसर के सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक, पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम सहित जिला प्रशासन व सेना के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने आयोजन स्थल पर चल रही तैयारियों का भी निरीक्षण किया। अपर जिलाधिकारी नगर ने संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने और प्रत्येक व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सेना भर्ती के निदेशक ने कहा कि सभी अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर अपने साथ रखें व सभी जरुरी कागजात अवश्य साथ लेकर आएं। किसी भी अभ्यर्थी को किसी कारणवश उन्हे पंजिकृत ई-मेल आईडी से रैली एडमिट कार्ड डाउनलोड नही हो रहा हैं तो वे सेना भर्ती कार्यालय, बरेली में प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।

इन स्थानों के अभ्यर्थी ले सकते हैं भाग सेना भर्ती रैली के दौरान बरेली समेत बहराईच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, संभल, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद और बदांयू के अभ्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है।

सुविधा को ध्यान में रख तैयारी के दिए निर्देश अपर जिलाधिकारी नगर ने कहा कि अभ्यार्थियों की सुविधा के ध्यान में रखते हुए पेयजल, अस्थाई शौचालय, विश्राम स्थल, चिकित्सा शिविर, एंबुलेंस, प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की जाएगी।