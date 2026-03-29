यूपी के अग्निवीर की कश्मीर में मौत, ड्यूटी के दौरान 24 साल के जवान को आया हार्ट अटैक

यूपी के सीतापुर के रहने वाले अग्निवीर जवान इंद्रजीत गुप्ता (24) का जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। रविवार को राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया।

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पकरिया धापूपुर में आज गम और गौरव का मिला-जुला मंजर देखने को मिला। श्रीनगर-कुपवाड़ा सेक्टर में तैनात भारतीय सेना के अग्निवीर जवान इंद्रजीत गुप्ता (24) का पार्थिव शरीर रविवार को उनके पैतृक निवास लाया गया। शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से इस जांबाज सैनिक का निधन हो गया था। रविवार दोपहर राजकीय सम्मान के साथ वीर जवान का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा।

रगों में दौड़ती थी देशभक्ति इंद्रजीत गुप्ता एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे, जहां राष्ट्रसेवा सर्वोपरि है। उनके पिता अर्जुन लाल भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिक हैं, जिन्होंने वर्षों तक सीमाओं की रक्षा की है। वहीं, इंद्रजीत के बड़े भाई वर्तमान में बिहार प्रांत में सीमा सुरक्षा बल (BSF) में तैनात होकर देश की सेवा कर रहे हैं। इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर इंद्रजीत ने वर्ष 2022 में अग्निवीर के रूप में सेना ज्वाइन की थी। अभी वह अविवाहित थे और कश्मीर के चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील कुपवाड़ा सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई रविवार सुबह जैसे ही सेना के विशेष वाहन से शहीद का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, पूरा इलाका 'भारत माता की जय' के उद्घोष से गूंज उठा। अंतिम यात्रा में शामिल युवाओं ने बाइक रैली निकालकर अपने नायक को सलामी दी। सेना की टुकड़ी ने 'गार्ड ऑफ ऑनर' प्रदान किया और हवा में गोलियां दागकर अपने साथी को अंतिम विदाई दी। इस भावुक क्षण में इंद्रजीत के पिता और भाई की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा था।