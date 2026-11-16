यूपी में ताबड़तोड़ तबादले, आईएएस-पीसीएस के बाद अब 29 बीडीओ के ट्रांसफर
यूपी में ताबड़तोड़ तबादले जारी है। रविवार को आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब 29 खंड विकास अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सभी को तत्काल प्रभाव तैनाती देने का आदेश दिया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग के एक जिले में तीन साल से तैनात अधिकारियों को हटाने के आदेश के बाद यूपी में ताबड़तोड़ जारी है। आईएएस और पीसीएस अफसरों के बाद अब 29 खंड विकास अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सीतापुर, सोनभद्र, सुलतानपुर, उन्नाव और वाराणसी में तैनात बीडीओ को दूसरे जिलों में भेजा गया है।
सोमवार को जारी स्थानांतरित खंड विकास अधिकारियों की सूची के मुताबिक, ओम प्रकाश गुप्ता को सिद्धार्थनगर से बलिया, अरुण कुमार वर्मा को सीतापुर से उन्नाव, धनंजय सिंह को सीतापुर से बाराबंकी भेजा गया है। इसके साथ ही विवेक मणि त्रिपाठी को सीतापुर से बहराइच, राजेश कुमार तिवारी को सीतापुर से बस्ती, रजनीश कुमार शुक्ला को सीतापुर से लखीमपुर खीरी, श्रीश गुप्ता को सीतापुर से जौनपुर, प्रवीण जीत को सीतापुर से लखीमपुर खीरी, प्रीति तिवारी को सीतापुर से सुल्तानपुर भेजा गया है। इसके अलावा प्रशांत कुमार शुक्ला को सीतापुर से बरेली, सुमित सिंह को सीतापुर से बाराबंकी, अमित कुमार यादव को सीतापुर से बहराइच, गुरु शरण श्रीवास्तव को सोनभद्र से देवरिया, नितिन कुमार को सोनभद्र से मिर्जापुर भेजा गया है।
छोटे लाल तिवारी को वाराणसी से मिर्जापुर भेजा गया
अजीत कुमार यादव को सोनभद्र से बस्ती, राम विशाल चौरसिया को सोनभद्र से बस्ती, उत्कर्ष सक्सेना को सोनभद्र से कुशीनगर, निशा तिवारी को सुलतानपुर से अयोध्या, राधेश्याम को सुलतानपुर से महराजगंज, नीलिमा गुप्ता को सुलतानपुर से जौनपुर, संतोष कुमार श्रीवास्तव को उन्नाव से अयोध्या, फहद खान को उन्नाव से हरदोई, दीप्तिशिखा वर्मा को उन्नाव से रायबरेली, सुरेंद्र सिंह यादव को वाराणसी से चंदौली, राजेश कुमार यादव को वाराणसी से बांदा, राजेश कुमार सिंह को वाराणसी से आजमगढ़, शिव नारायण सिंह को वाराणसी से आजमगढ़, प्रतिभा मिश्रा को वाराणसी से चंदौली और छोटे लाल तिवारी को वाराणसी से मिर्जापुर भेजा गया है।
इससे पहले आईएएस-पीसीएस तबादले
इसी क्रम में रविवार को 55 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। तबादला सूची में विकास प्राधिकरण, मंडलायुक्त कार्यालय, नगर निकाय, राजस्व प्रशासन समेत अन्य विभागों में तैनात कई पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इससे पहले चार आईएएस के दायित्व में बदलाव किया गया । राज्य सरकार ने रविवार को चार आइएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। वर्ष 2022 बैच के शैलेंद्र कुमार सिंह को फिरोजाबाद का मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बनाया गया है। वे अभी तक यमुना एक्सप्रेसवे अथारिटी में एसीईओ थे। आगरा में एडिशनल कमिश्नर प्रतिभा सिंह को फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिरोजाबाद के सीडीओ शत्रोहन वैश्य को श्रम विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। नोएडा में एसीईओ वंदना त्रिपाठी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का अपर आयुक्त बनाया गया है।
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