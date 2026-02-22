यूपी: शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार से तंग शिक्षक की खुदकुशी मामले में ऐक्शन शुरू, DM ने दौड़ाए अफसर

सुसाइड नोट में शिक्षक ने देवरिया के शिक्षा विभाग के एक लिपिक पर प्रताड़ित करने और 16 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया था। कुशीनगर के कुबेरस्थान क्षेत्र के हरैया गांव निवासी 37 वर्षीय कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के गौरीबाजार विकास खंड के कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन में शिक्षक थे।

यूपी के देवरिया में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार और प्रताड़ना से तंग आकर एक शिक्षक के खुदकुशी कर लेने से हड़कंप मच गया है। इस मामले में अब ऐक्शन शुरू हो गया है। सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग दफ्तर के संजीव सिंह नाम के उस क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया है जिस पर शिक्षक ने अपने सुसाइड नोट में प्रताड़ित करने और 16 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था। डीएम दिव्या मित्तल ने मामले की जांच के लिए अफसरों को दौड़ा दिया है। सीडीओ राजेश सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एक जांच कमेटी बनाई गई है। इसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा और डीआईओएस शिवनारायन सिंह को भी शामिल किया गया है। यह कमेटी तीन दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। शिक्षक की खुदकुशी मामले में गोरखपुर के गुलरिहा थाने में केस दर्ज किया गया है।

बता दें कि शनिवार की सुबह देवरिया के एक शिक्षक ने गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज नहर रोड स्थित आवास पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। आत्महत्या से पहले शिक्षक ने चार पेज का सुसाइड नोट लिखा था और एक वीडियो भी बनाया था। सुसाइड नोट में शिक्षक ने देवरिया के शिक्षा विभाग के एक लिपिक पर प्रताड़ित करने और 16 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया था। मूल रूप से कुशीनगर के कुबेरस्थान क्षेत्र के हरैया गांव निवासी 37 वर्षीय कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के गौरीबाजार विकास खंड के कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन में शिक्षक थे। इस विद्यालय में 2011 में चार तो 2016 में तीन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। 9 जुलाई 2021 एसटीएफ गोरखपुर ने तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी समेत 17 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में केस दर्ज कराया। जांच की आंच बीएसए कार्यालय तक पहुंची और 2016 में मदरसन में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, सभी को बर्खास्त कर दिया गया। जिसमें कृष्ण मोहन सिंह भी शामिल थे।

इसके बाद शिक्षकों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने सभी को राहत देते हुए बहाल कर वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया। विद्यालय के प्रबंधक ने कोर्ट के आदेश पर सभी बर्खास्त शिक्षकों को स्कूल में ज्वाइन कराते हुए वेतन आहरण के लिए पत्रावलियां बीएसए कार्यालय को भेज दी लेकिन उनका वेतन नहीं दिया गया। आरोप है कि बीएसए कार्यालय में तैनात लिपिक संजीव सिंह ने तीनों शिक्षकों से 20-20 लाख रुपये की मांग की। बाद में डील 16-16 लाख रुपये पर तय हुई। दावा है कि कृष्ण मोहन सिंह ने 16 लाख रुपये बाबू को दे दिया, बावजूद इसके उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया और रोज-रोज दौड़ाया जाता रहा। बीएसए कार्यालय के इस सिस्टम से परेशान होकर शुक्रवार की रात कृष्ण मोहन सिंह ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए मौत को गले लगा लिया। डीएम दिव्या मित्तल ने संजीव सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही सीडीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। उधर गोरखपुर जिले के गुलहरिया थाने में दोषी के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज किया है।

सुसाइड नोट में लिखा-‘मरना नहीं, पत्नी और बच्चों के लिए जीना चाहता था मैं’ शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित चार पेज के सुसाइड नोट में देवरिया के बेसिक शिक्षा विभाग के एक बाबू पर 48 लाख रुपये घूस लेने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि वह मरना नहीं चाहते थे। पत्नी और बच्चों के लिए जीना चाहते थे। लेकिन उन्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। सुसाइड नोट में उनके अलावा दो अन्य शिक्षकों से भी 16-16 लाख रुपये लिए जाने का जिक्र किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

शिक्षक के सुसाइड नोट में लिखा है कि 27 जुलाई को देवरिया में बीएसए कार्यालय के पास पौधशाला के निकट घूस की पहली किस्त दी गई। शेष रकम अलग-अलग तिथियों में दी गई। आरोप है कि रुपये की व्यवस्था करने के लिए पत्नी के गहने गिरवी रखे गए, जमीन रेहन रखी गई और बैंक से कर्ज लिया गया। कृष्ण मोहन सिंह ने 17 नवंबर को बैंक शाखा पादरी बाजार से सात लाख रुपये निकालने का भी उल्लेख किया है। शिक्षक ने अपने पूर्व प्रधानाध्यापक पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने बीएसए कार्यालय में संपर्क कराया। नोट में विद्यालय को विवादित बताते हुए उसकी जांच की मांग की है।

भइया... मेरे परिवार का ध्यान रखना मैं जीना चाहता था लेकिन इन लोगों ने ऐसी परिस्थिति बना दी है कि अब जान दे रहा हूं। भइया मुझे माफ करना, मैं अपनी पत्नी और बच्चों का भी गुनहगार हूं उनका ध्यान रखना। बेटी आस्था के नाम से हाटा एसबीआई ब्रांच में सुकन्या समृद्धि खाता है जिसमें तीन-चार लाख रुपये हैं, वहां हमारे नाम से 2-3 पालिसियां भी हैं। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिएगा।

अपमान और कर्ज के बोझ से टूट चुके थे कृष्ण मोहन शिक्षक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि कर्ज के बोझ और अपमान से वह टूट चुके थे। उनकी आत्महत्या के जिम्मेदार संबंधित अधिकारी हैं। लिखा है कि शुक्रवार को मुझे बीएसए ऑफिस बुलाकर जलील किया गया है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। उन्होंने अपने परिवार को परेशान न करने की अपील करते हुए अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपों की सत्यता की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।