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UP Weather: भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर, यूपी में इस दिन गरज-चमक के साथ होगी बारिश

Pawan Kumar Sharma वार्ता, लखनऊ
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यूपी में भीषण गर्मी के बीच अब राहत की खबर है। पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी यूपी में भीषण गर्मी से राहत की अभी कोई उम्मीद नहीं है।

UP Weather: भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर, यूपी में इस दिन गरज-चमक के साथ होगी बारिश

UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी और लू से हालत खराब है। मौसम विभाग की मानें तो अभी कई दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों का तापमान ऊंचा बना रहेगा। जबकी पूर्वी यूपी भीषण लू और गर्म रातें लोगों की दिक्कतें बढ़ाएंगी। हालांकि इस बीच राहत की भी खबर है। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।

मौसम केंद्र लखनऊ द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा 28-29 को भी बारिश होने के आसार हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं।

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बांदा में गर्मी से जनजीवन प्रभावित

प्रदेश के कई शहरों में तापमान बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। मौसम संबंधी रिपोर्टों के अनुसार प्रयागराज और बांदा में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। कानपुर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तथा आगरा और अलीगढ़ में 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वाराणसी में शनिवार को अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा।

23 से 27 तक लू चलने की संभावना

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 से 27 मई तक कई स्थानों पर लू से भीषण लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में उष्ण रात्रि यानी रात में भी अत्यधिक गर्मी बनी रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी लू का असर बना रहेगा।

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इस दिन चमक गरज के साथ हो सकती है बारिश

पूर्वानुमान के मुताबिक 25 और 26 मई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 27 मई से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में फिर गरज-चमक और हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। 28 और 29 मई को पश्चिमी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों क्षेत्रों में कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

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इन जिलों में रेड अलर्ट

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी और प्रयागराज के आसपास भीषण उष्ण लहर चलने की संभावना है। जिसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सौनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा और औरैया समेत आसपास के क्षेत्र में यलो अलर्ट है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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