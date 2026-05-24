UP Weather: भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर, यूपी में इस दिन गरज-चमक के साथ होगी बारिश

यूपी में भीषण गर्मी के बीच अब राहत की खबर है। पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी यूपी में भीषण गर्मी से राहत की अभी कोई उम्मीद नहीं है।

UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी और लू से हालत खराब है। मौसम विभाग की मानें तो अभी कई दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों का तापमान ऊंचा बना रहेगा। जबकी पूर्वी यूपी भीषण लू और गर्म रातें लोगों की दिक्कतें बढ़ाएंगी। हालांकि इस बीच राहत की भी खबर है। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।

मौसम केंद्र लखनऊ द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा 28-29 को भी बारिश होने के आसार हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं।

बांदा में गर्मी से जनजीवन प्रभावित प्रदेश के कई शहरों में तापमान बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। मौसम संबंधी रिपोर्टों के अनुसार प्रयागराज और बांदा में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। कानपुर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तथा आगरा और अलीगढ़ में 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वाराणसी में शनिवार को अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा।

23 से 27 तक लू चलने की संभावना मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 से 27 मई तक कई स्थानों पर लू से भीषण लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में उष्ण रात्रि यानी रात में भी अत्यधिक गर्मी बनी रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी लू का असर बना रहेगा।

इस दिन चमक गरज के साथ हो सकती है बारिश पूर्वानुमान के मुताबिक 25 और 26 मई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 27 मई से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में फिर गरज-चमक और हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। 28 और 29 मई को पश्चिमी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों क्षेत्रों में कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।