आगे-आगे रोडवेज, पीछे-पीछे हाथ हिलाते ड्राइवर-कंडक्टर, यूपी में दिनदहाड़े बस लेकर भागा युवक

यूपी के बिजनौर में रोडवेज की बस लेकर एक युवक भाग निकला। दिनदहाड़े हुए घटना से सनसनी मच गई। पीछा होता देख युवक ने 12 किलोमीटर दूर सड़क किनारे एक गड्ढे में बस उतार दी। इस दौरान रास्ते में कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी।

यूपी के बिजनौर में शनिवार को अजब नजारा देखने को मिला। दिनदहाड़े रोडवेज की बस लेकर एक युवक भाग निकला। रोडवेज के कई चालकों और कंडक्टरों ने बाइक से बस का पीछा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी अपनी जीप से बस के पीछे लग गई। करीब दस से 12 किलोमीटर दूर तक पीछा होता रहा। इसी दौरान जब युवक ने अपने पीछे पुलिस की जीप और अन्य लोगों को देखा तो बस को एक खेत में उतार दिया। इस दौरान रास्ते में करीब आधा दर्जन वाहनों को भी बस ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। कई लोग घायल भी हुए हैं।

पुलिस ने बस के खेत में उतरते ही युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब उससे पूछताछ में जुटी है। युवक मंदबुद्धि बताया जा रहा है। घटना के पीछे बस के चालक और कंडक्टर की लापरवाही भी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि चालक चाभी बस में ही लगा छोड़कर नीचे उतरा था। इससे युवक को बस लेकर भागने में आसानी हो गई।

घटनाक्रम के मुताबिक शनिवार की सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे कौशांबी डिपो की रोडवेज बस पुराना कालागढ़ पहुंची थी। बस से सभी सवारियां उतर गईं तो ड्राइवर और कंडक्टर भी बस को खड़ी करके नीचे उतर गए। इसी दौरान एक युवक बस में चढ़ गया। उसने बस स्टार्ट किया और अफजलगढ़ की ओर लेकर तेज गति से भाग निकला। अचानक इस तरह बस के अफजलगढ़ की ओर जाते देख ड्राइवर और कंडक्टर के होश फाख्ता हो गए।

दोनों ने शोर मचाया तो कई अन्य ड्राइवर और कंडक्टर भी जुट गए। कई ड्राइवर-कंडक्टर ने बाइक से बस का पीछा शुरू कर दिया। शोर मचाते हुए रोकने की कोशिश की लेकिन तेज गति से दौड़ रही बस को रोकने में नाकाम रहे। इसी बीच सूचना पाकर पुलिस भी बस के पीछे लग गई। तेज गति से दौड़ रही बस ने इस दौरान बाइक, कार और एक अन्य रोडवेज बस को भी टक्कर मारी। बस की चपेट में आकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में तैनात ड्राइवर सुरेश चौहान भी घायल हो गया।