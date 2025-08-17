यूपी में 3 किलोमीटर उलटी दिशा में दौड़ी ट्रेन, गार्ड की सूचना पर इस वजह से अचानक लेना पड़ा फैसला

यूपी के हरदोई में एक ट्रेन को तीन किलोमीटर तक उलटी दिशा में दौड़ाया गया है। गार्ड की सूचना पर ट्रेन को अचानक रोका गया और तीन किलोमीटर तक उसे बैक किया गया। ट्रेन के अचानक उलटी दिशा में चलते ही यात्रियों में भी हड़कंप मच गया। पूरा मामला पता चलने पर सभी ने रेलवे की सराहना भी की।

यूपी में एक ट्रेन अपनी सही दिशा में चलते-चलते अचानक रुकी और गार्ड की सूचना पर उसे तीन किलोमीटर उलटी दिशा में दौड़ा दिया गया। यानी पूरी ट्रेन बैक चलाई गई। अचानक इस तरह से ट्रेन के उलटी दिशा में दौड़ने पर अंदर बैठे हजारों यात्री चौंक गए। कई यात्री बोगी के दरवाजे पर पहुंच गए और माजरा समझने लगे। अंदर तरह तरह की बातें होने लगी। इसी बीच जब लोगों ने देखा कि ट्रेन उलटी दिशा में चलते हुए एक जगह पर रुकी तो ट्रैक किनारे पड़े घायल युवक को गाड़ी में कुछ लोगों ने चढ़ाया। इसके बाद ट्रेन अपनी सही दिशा में दोबारा दौड़ी तो लोग पूरा मामला समझ गए और रेलवे की सराहना की।

दरअसल पूरा मामला हरदोई में इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ हुआ। इंटरसिटी में ही सवार एक यात्री चलती ट्रेन से अचानक नीचे गिर गया था। यात्री को नीचे गिरते गार्ड ने देख लिया और चालक को इस बारे में सूचना दी। जब तक ट्रेन रुकती नीचे गिर गए यात्री से तीन किलोमीटर आगे गाड़ी निकल चुकी थी। इस पर गार्ड ट्रेन को बैक करने को कहा। ट्रेन तीन किलोमीटर बैक आई और घायल यात्री को गार्ड ने अपने केबिन में उठा लिया। ट्रेन के सुमेरपुर पहुंचने पर यात्री को एंबुलेंस की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जहां से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

बताया जाता है कि बांदा के चहितारा गांव निवासी सुरेंद्र वर्मा (40) अपनी पत्नी सीमा और बेटे अर्पित व आयांश के साथ सीकरी गांव निवासी अपनी बहन गीता सुमेरपुर जा रहा था। पत्नी सीमा ने बताया कि मौदहा से ट्रेन चलने के कुछ देर बाद पति सुरेंद्र ने लघुशंका की बात कही और गेट की तरफ गए। तभी अचानक वह ट्रेन से नीचे गिर गए।

सुरेंद्र के गिरते ही अन्य यात्रियों ने शोर मचाया। यात्रियों का शोर गार्ड ने भी सुना और सुरेंद्र को ट्रैक किनारे गिरा देखा। गार्ड ने चालक से ट्रेन रोकने के लिए कहा और इसकी जानकारी मौदहा और सुमेरपुर स्टेशन मास्टरों को दी। जब तक ट्रेन रोकी जाती सुरेंद्र के गिरने वाले स्थान से करीब तीन किलोमीटर आगे जा चुकी थी।