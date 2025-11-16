यूपी: सुबह-सुबह रेस्टेरेंट एंड बैंकेट हाल में लगी भीषण आग, हाउसकीपिंग कर्मचारी की मौत

संक्षेप: गोरखपुर के नौका विहार के पास वाटर वेज रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना फायर स्टेशन गोलघर को सुबह 5:16 बजे मिली, जिसके बाद एफएसओ गोलघर की टीम चार फायर टेंडरों के साथ मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचे ही फायर ब्रिगेड ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया।

Fire in Restaurant: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रविवार तड़के एक रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हाल में आग लग गई। हादसे में हाउसकीपिंग का एक कर्मचारी मारा गया। फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम में उसे अचेतावस्था में पाया गया था। पुलिस ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। पुलिस और फायर विभाग मामले की विस्तृत जांच में जुटे हैं।

यह घटना गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र में हुई है। यहां नौका विहार के पास बौद्ध संग्रहालय के सामने बने वाटर वेज रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना फायर स्टेशन गोलघर को सुबह 5:16 बजे मिली, जिसके बाद एफएसओ गोलघर की टीम चार फायर टेंडरों के साथ मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचे ही फायर ब्रिगेड ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया।

सीएफओ गोरखपुर संतोष कुमार राय ने बताया कि तीन मंजिला भवन में आग तेजी से फैल गई थी। भवन के भूतल पर दुकानें, प्रथम तल पर रेस्टोरेंट, दूसरे तल पर कमरे और तीसरे तल पर बैंक्वेट हॉल था। आग की शुरुआत पहली मंजिल स्थित रेस्टोरेंट से हुई और देखते ही देखते पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया।

करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की चार गाड़ियों की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। राहत-बचाव के दौरान प्रथम तल के वाशरूम में ‘पुरुषोत्तम’ नामक हाउसकीपिंग कर्मचारी अचेत अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस द्वारा उसे तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।