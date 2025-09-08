यूपी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर पत्नी के सामने ही पति को उतारा मौत के घाट, दो लाख रुपए लूटकर फरार

यूपी के झांसी में पत्नी के सामने ही पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने बेहद दुस्साहसिक रूप से वारदात को अंजाम दिया। भीड़भाड़ वाले इलाके में बाइक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है।

यूपी में झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। सोमवार दोपहर पत्नी के साथ जा रहे युवक को गांव भोजला के पास दिनदहाड़े बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान विरोध करने पर पत्नी को भी तमाचे जड़े। इससे पहले कि आसपास के लोग जुटते हत्यारे तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। पत्नी ने दो लाख रुपए लूटकर भागने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया है।

सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले अरविंद यादव (40) सोमवार दोपहर करीब दो बजे के अपनी पत्नी संगीता के साथ कहीं जा रहे थे। जैसे ही वह गांव भोजला के पास भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे बाइक सवारों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली चलते ही भगदड़ मच गई। अरविंद को चार गोलियां लगीं और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। उन्हें बचाने पत्नी संगीता आगे आईं तो हमलावरों ने उन्हें पीट दिया। आसपास के लोगों को जुटता देख हत्यारे असलहा लहराते हुए फरार हो गए।

वारदात की सूचना मिलते ही सीओ रामवीर सिंह, सीपरी बाजार थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल अरविंद को तुरंत मेडिकल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पूर्व प्रधान पर हत्या का आरोप लगाया है। परिवार वालों ने हत्या व दो लाख रुपए लूट का आरोप लगाया है। सीओ की मानें तो जांच की जा रही है। बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मामले के पीछे पुरानी रंजिश की बात आ रही है।

झांसी के एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति के अनुसार सोमवार दोपहर 2 बजे भोजला गांव में गोली मारकर हत्या की सूचना मिली थी। हम फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मारा गया युवक पत्नी के साथ बैंक से वापस आ रहा था। उनके पास पैसे थे या नहीं, यह जांच के बाद ही पता चलेगा।