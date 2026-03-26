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पहली से 30 अप्रैल तक हर जिले में चलेगा अभियान, घर-घर जाएंगी आशा वर्कर; बनाएंगी यह कार्ड

Mar 26, 2026 02:33 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश में पहली अप्रैल से 30 अप्रैल तक हर जिले में अभियान चलाया जाएगा। अभियान के सफल क्रियान्वयन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आशा वर्कर घर-घर जाएं और हर परिवार के सदस्यों के आभा आईकार्ड बनाएं।

पहली से 30 अप्रैल तक हर जिले में चलेगा अभियान, घर-घर जाएंगी आशा वर्कर; बनाएंगी यह कार्ड

UP News: उत्तर प्रदेश के हर जिलों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान एक से 30 अप्रैल तक तथा दस्तक अभियान 10 से 30 अप्रैल तक संचालित होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने बुधवार को शास्त्री भवन स्थित सभागार में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के तहत संपादित की जाने वाली अंतर्विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं विद्यालयों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर प्रतियोगिताओं और रैलियों का आयोजन किया जाए। आशा वर्कर घर-घर जाएं और हर परिवार के सदस्यों के आभा आईकार्ड बनाएं।

उन्होंने गर्मी के मौसम में संभावित बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंधन समय से सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में हीट वेव से बचाव के लिए जनमानस में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर शीतल एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। संभावित गर्मी से बचाव के लिए शेल्टर की व्यवस्था कराने के साथ-साथ व्यस्त स्थानों पर मौसम के पूर्वानुमान तथा तापमान का डिस्प्ले अवश्य कराया जाए।

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यूनिफाइड डिजीज सर्विलेंस पोर्टल पर अवश्य उपलब्ध कराई जाए

मंडल तथा जनपद स्तरीय अधिकारी दस्तक अभियान के दौरान चिन्हित किए लक्षण युक्त व्यक्तियों की जांच की स्थिति यूनिफाइड डिजीज सर्विलेंस पोर्टल पर अवश्य उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा भ्रमण के दौरान प्रत्येक परिवार के समस्त सदस्यों का आभा आईकार्ड बनाकर परिवार के सदस्यों को अवश्य उपलब्ध कराया जाए। निर्देश दिए कि संबंधित विभागों के जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराना होगा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी गई अधिक मच्छर घनत्व वाली सूची में अंकित स्थानों पर समुचित वेक्टर नियंत्रक गतिविधियां प्रत्येक दशा में संपादित हों।

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सभी जिलों में यह अभियान भी चलाया जाएगा

वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी जिलों में एक से 15 अप्रैल के मध्य विशेष अभियान के तहत स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच कराए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी मंडलायुक्तों व डीएम कहा कि अभियान को पूरी गंभीरता से संचालित कराकर स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित कराई जाए। अनफिट वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई कराए जाने का निर्देश भी दिया।मुख्य सचिव ने कहा कि परिवहन विभाग के इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मानीटरिंग पोर्टल पर सभी स्कूलों के वाहनों का विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज कराया जाए। यह पोर्टल स्कूल बसों व अन्य स्कूली वाहनों की निगरानी को केंद्रीकृत, पारदर्शी व डिजिटल बनाएगा।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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