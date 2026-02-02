यूपी के 8 मेडिकल कॉलेजों को मिले कार्यवाहक प्रधानाचार्य, इन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP 8 medical colleges in get acting principals, assigned responsibilities
संक्षेप:

Feb 02, 2026 07:13 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आठ स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कर दी है। लंबे समय से रिक्त या अस्थायी व्यवस्था के तहत संचालित इन मेडिकल कॉलेजों को अब नए प्रशासनिक नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इससे शैक्षणिक, चिकित्सकीय और प्रशासनिक कार्यों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। जिन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की गई है, उनमें कानपुर, सोनभद्र, अमेठी, कुशीनगर, बुलंदशहर, गोंडा, सुल्तानपुर और बिजनौर शामिल हैं। शासन के आदेश के बाद संबंधित कॉलेजों में नई व्यवस्था लागू हो गई है।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कानपुर में वर्तमान उप प्रधानाचार्य डॉ. हरप्रीत सिंह को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है। वहीं सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में उप प्रधानाचार्य डॉ. आनंद कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अमेठी स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. योगेश कुमार यादव को कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया गया है। कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में उप प्रधानाचार्य डॉ. सुभाष गुप्ता को यह दायित्व सौंपा गया है।

बुलंदशहर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. संजय कुमार मिश्र को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है। वहीं गोंडा मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री विभाग की प्रोफेसर डॉ. बीना सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में उप प्रधानाचार्य डॉ. प्रियांक वर्मा और बिजनौर मेडिकल कॉलेज में उप प्रधानाचार्य डॉ. तुहिन वशिष्ठ को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का प्रभार सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन नियुक्तियों का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता, अस्पताल प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना है। नई नियुक्तियों से चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद की जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Medical College
