यूपी के 8 मेडिकल कॉलेजों को मिले कार्यवाहक प्रधानाचार्य, इन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी

संक्षेप: यूपी के 8 मेडिकल कॉलेजों को कार्यवाहक प्रधानाचार्य मिले। जिन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की गई है, उनमें कानपुर, सोनभद्र, अमेठी, कुशीनगर, बुलंदशहर, गोंडा, सुल्तानपुर और बिजनौर शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आठ स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कर दी है। लंबे समय से रिक्त या अस्थायी व्यवस्था के तहत संचालित इन मेडिकल कॉलेजों को अब नए प्रशासनिक नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इससे शैक्षणिक, चिकित्सकीय और प्रशासनिक कार्यों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। जिन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की गई है, उनमें कानपुर, सोनभद्र, अमेठी, कुशीनगर, बुलंदशहर, गोंडा, सुल्तानपुर और बिजनौर शामिल हैं। शासन के आदेश के बाद संबंधित कॉलेजों में नई व्यवस्था लागू हो गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कानपुर में वर्तमान उप प्रधानाचार्य डॉ. हरप्रीत सिंह को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है। वहीं सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में उप प्रधानाचार्य डॉ. आनंद कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अमेठी स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. योगेश कुमार यादव को कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया गया है। कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में उप प्रधानाचार्य डॉ. सुभाष गुप्ता को यह दायित्व सौंपा गया है।

बुलंदशहर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. संजय कुमार मिश्र को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है। वहीं गोंडा मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री विभाग की प्रोफेसर डॉ. बीना सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है।