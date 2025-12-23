Hindustan Hindi News
यूपी पुलिस ने 50 हजार के इनामी बदमाश का किया हाफ एनकाउंटर, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

संक्षेप:

यूपी पुलिस ने सीतापुर में एक हाफ एनकाउंटर में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। एसओजी और सिधौली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मंगलवार तड़के मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है।

Dec 23, 2025 01:44 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, सीतापुर
यूपी पुलिस ने सीतापुर में एक हाफ एनकाउंटर में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। एसओजी और सिधौली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मंगलवार तड़के मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बदमाश के बायें पैर में गोली लगी है। आरोपी के खिलाफ हत्या और लूट समेत नौ मुकदमें हैं दर्ज हैं। आरोपी के कब्जे से बाइक, एक अवैध तमंचा, दो कारतूस व करीब दो हजार रुपये बरामद हुए हैं। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

मामले में जानकारी देते हुए एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार तड़के मुखबिर की सूचना पर एसओजी और सिधौली पुलिस टीम बाड़ी स्थित कोनी घाट पुल के पास चेकिंग कर रही थी। तभी बाइक सवार एक युवक आता दिखा। पुलिस कर्मियों ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। तभी बाइक बाइक सवार बाइक मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाश ने फायरिंग कर दी।

जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बायें पैर में गोली लगने से वह बाइक समेत गिर पड़ा। जिसे पुलिस टीम ने दौड़ाकर पकड़ लिया। बदमाश की पहचान 50 हजार के इनामी सिधौली के शिद्धेश्वरनगर निवासी संजय मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा उर्फ सुनील मिश्रा के रूप में हुई। आरोपी के कब्जे से अपाचे बाइक, एक अवैध तमंचा, मोबाइल फोन व दो हजार रुपये बरामद हुए है। बदमाश संजय को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाई की जा रही है।

हत्या व डकैती समेत नौ मुकदमें दर्ज हैं

एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि बदमाश सुनील मिश्रा के खिलाफ हत्या व लूट समेत आठ मुकदमें दर्ज हैं। वहीं लहरपुर थाने में एक डकैती का मुकदमा दर्ज है। काफी समय से आरोपी सुनील वांछित था। वहीं, आरोपी सुनील के साथी की तलाश की जा रही है।

