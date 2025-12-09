Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
यूपी की 33 फीसदी वक्फ संपत्तियों का रजिस्टेशन अभी भी बाकी, अधिकारिक आकंड़ा सामने आया

Dec 09, 2025 03:30 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उम्मीद पोर्टल पर वक्फ पंजीकरण अब बंद हो गया है। छह दिसम्बर रात 12 बजे तक मुतव्वली वक्फ सम्पत्तियों का पंजीकरण करा सके। समय सीमा समाप्त होने के बाद अधिकारिक आकंडा भी सामने आ गया है। जिसे देख के साफ पता चलता है कि बड़ी संख्या में वक्फ सम्पत्तियों का पंजीकरण अभी भी बाकी है, जिसके लिए अब सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल का ही रास्ता बचा है।

वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत के उम्मीद पोर्टल पर देश की सभी वक्फ सम्पत्तियों का विवरण दर्ज कराना अनिवार्य किया है। उलेमाओं द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण शिविरों के बाद भी शत-प्रतिशत सम्पत्तियों का दर्ज नहीं कराया जा सका। अन्तिम दिन तक सुन्नी वक्फ की कुल एक लाख 26 हजार वक्फ सम्पत्तियों में लगभग 67 प्रतिशत 79 हजार 198 वक्फ सम्पत्तियों का विवरण दर्ज कराया जा सका।

वहीं शियाओं की लगभग कुल आठ हजार वक्फ सम्पत्तियों में 5914 सम्पत्तियों को ही पोर्टल पर दर्ज कराया जा सका। शिया वक्फ की अभी भी 25 फीसदी वक्फ सम्पत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत कराया जाना बाकी है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन औ इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के सदस्यों की संख्या पूरी की जाए। ताकि हम लोग ट्रिब्यूनल में तारीख बढाए जाने के लिए अपील कर सके। ट्रिब्यूनल में कुल तीन सदस्य होते हैं, अभी सिर्फ दो ही है। मौलाना ने कहा कि मुतवल्लियों की मदद के लिए लीगल टीम बना दी गई है।

जिले पोर्टल पर चढ़ी वक्फ सम्पत्ति की संख्या

बाराबंकी----- 3306

बरेली------- 3275

सीतापुर----- 3056

रामपुर------ 2901

जौनपुर----- 2726

बिजनौर ----2687

बुलंदशहर-- 2635

आजमगढ़--2633

मुजफ्फर नगर-- 2506

मेरठ -------2503

मुरादाबाद--- 2344

लखनऊ----- 2288

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
