यूपी में 3 आईपीएस अफसरों के तबादले, योगी सरकार ने इन 2 जिलों के एसपी बदले

UP IPS Transfer List यूपी में 3 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। योगी सरकार ने देवरिया और अंबेडकरनगर के पुलिस अधीक्षक को बदल दिया है। वहीं लखनऊ पीएसी सेनानायक को जिलों में तैनाती मिली है।

UP IPS Transfer List: यूपी में योगी सरकार ने पुलिस में फेरबदल किया है। इस फेरबदल में देवरिया और अंबेडकरनगर के एसपी में बदल दिए हैं। इसके साथ ही एक अधिकारी को लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। देवरिया पुलिस अधीक्षक 2014 बैच के आईपीएस संजीव सुमन को अब लखनऊ पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। वहीं लखनऊ 32वीं वाहिनी पीएसी सेनानायक आईपीएस प्राची सिंह को अब पुलिस अधीक्षक अंबेडकरनगर बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक अंबेडकरनगर आईपीएस अभिजीत आर. शंकर को अब पुलिस अधीक्षक देवरिया बनाया गया है।

इससे पहले गुरुवार को प्रदेश सरकार ने 12 आईपीएस अधिकारियों के साथ ही 35 प्रांतीय पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए थे। इसके तहत 12 आईपीएस अधिकारियों को संभल, बहराइच, मेरठ, बुलंदशहर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, मीरजापुर, प्रतापगढ़ और जालौन में तैनात किया गया । बदले गए अपर पुलिस अधीक्षकों में एएसपी ग्रामीण सहारनपुर सागर जैन को पुलिस उपायुक्त प्रयागराज, एएसपी मनोज कुमार रावत को गोण्डा पूर्वी से एएसपी संभल दक्षिणी, आयुष विक्रम सिंह को मेरठ नगर से बहराइच नगर, विनायक गोपाल भोसले को सहायक पुलिस अधीक्षक सीतापुर से एएसपी नगर मेरठ, अतरिंक्ष जैन को सहायक पुलिस अधीक्षक मेरठ से ग्रामीण बुलंदशहर, सु्श्री ट्विंकिल जैन को सहायक पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्धनगर से अपर पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, लिपि नागयाच सहायक पुलिस आयुक्त गाजियाबाद से अपर पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, राजकुमार मीणा सहायक पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज से एएसपी नक्सल मीरजापुर, ऋषभ रुनवाल सहायक पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ से एएसपी नक्सल सोनभद्र, आलोक कुमार सहायक पुलिस अधीक्षक संभल से एएसपी नगर पूर्वी प्रतापगढ़, डा. ईशान सोनी को सहायक पुलिस आयुक्त वाराणसी से एएसपी जालौन बनाया गया है।