UP 2800 teachers will receive their old pension; the Basic Education Department has sought details यूपी के इन 2800 शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन, बेसिक शिक्षा विभाग ने मांगी डिटेल
Hindustan Hindi News
UP NewsUP 2800 teachers will receive their old pension; the Basic Education Department has sought details

उत्तर प्रदेश में बीटीसी 2001 बैच के 2800 शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बेसिक शिक्षा निदेशक से इनका जल्द ब्यौरा मांगा है और देरी पर नाराजगी भी जताई है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 08:17 AM
उत्तर प्रदेश में बीटीसी 2001 बैच के 2800 शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में पढ़ा रहे यह वे शिक्षक हैं, जिनका प्रशिक्षण 11 जनवरी 2005 को पूरा हो गया था लेकिन परीक्षा परिणाम किन्हीं कारणों से छह फरवरी 2009 को जारी हुआ था। ऐसे में अब इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बेसिक शिक्षा निदेशक से इनका जल्द ब्यौरा मांगा है और देरी पर नाराजगी भी जताई है।

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, बीटीसी 2001 में प्रशिक्षण की लिखित परीक्षा 28 अप्रैल 2002 में हुई थी। परीक्षा परिणाम तीन जुलाई 2003 को जारी किया गया था। फिर चयनित हुए अभ्यर्थियों का बीटीसी प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। फिर अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ ही 11 जनवरी 2001 को इनका प्रशिक्षण पूरा हो गया, लेकिन परीक्षा का परिणाम छह फरवरी 2009 को घोषित हुआ। नौ व 10 फरवरी 2009 को यह प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनें।

ऐसे में बीटीसी का प्रशिक्षण इन शिक्षकों का 28 मार्च 2005 से पहले ही हो गया। वहीं नई पेंशन योजना एक अप्रैल 2005 को लागू हुई। ऐसे में इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना है। बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव आनंद कुमार सिंह की ओर से इसका प्रस्ताव मांगा गया है। पहले भी एक बार पत्र जारी किया गया था लेकिन निदेशालय की ओर से प्रस्ताव न भेजे जाने के कारण देरी हो रही है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जल्द डिटेल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

