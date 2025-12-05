Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP 20 more hospitals will be hi-tech, Deputy CM Brajesh Pathak approved the budget
यूपी के 20 अस्पताल और हाईटेक होंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बजट को दी मंजूरी

यूपी के 20 अस्पताल और हाईटेक होंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बजट को दी मंजूरी

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में 20 अस्पताल और हाईटेक होंगे। इन अस्पतालों के लिए करीब 13 करोड़ 46 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आधुनिक उपकरणों से अस्पताल और हाईटेक होंगे।

Dec 05, 2025 07:40 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी लखनऊ के सिविल और बलरामपुर सहित प्रदेश के 20 अस्पतालों को सरकार ने बजट की संजीवनी प्रदान की है। इन अस्पतालों के लिए करीब 13 करोड़ 46 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आधुनिक उपकरणों से अस्पताल और हाईटेक होंगे। उन्होंने बताया कि जांच की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदी जाएंगी। छोटे चीरे से मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए फेको मशीन स्थापित की जाएगी। इससे मरीजों को कम समय अस्पताल में गुजारना होगा। ऑपरेशन की सफलता दर में भी वृद्धि होगी। इसके लिए सात करोड़ पैंतालीस लाख तेरह हजार छह सौ पैसठ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है।

प्रयागराज के मोती लाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय को 5448301 रुपये, बरेली के जिला महिला चिकित्सालय को 868274 रुपये, मुरादाबाद के पंडित दीन दयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय को 8098414 रुपये, लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय को 10979887 रुपये का बजट मिला है। लखीमपुर ओयल का ट्रॉमा सेंटर 882999 रुपये से अपग्रेड होगा। उन्नाव बीघापुर 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय के लिए 2334201 रुपये के बजट को मंजूरी मिली है, फर्रुखाबाद के डॉ. राम मनोहर लोहिया महिला चिकित्सालय को 2044884 रुपये से अपग्रेड किया जाएगा।

महोबा के जिला चिकित्सालय को 2998739 रुपये, झांसी जिला चिकित्सालय को 14242312 रुपये, गाजियाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय को 2683961 रुपये, गाजियाबाद के एमएमजी जिला चिकित्सालय को 1883961 रुपये से उच्चीकृत किया जाएगा। गाजियाबाद जिला महिला चिकित्सालय आठ लाख, गाजियाबाद लोनी के 50 बेड संयुक्त चिकित्सालय को 2744250 रुपये, गाजियाबाद डूडाहेड़ा स्थित 50 बेड संयुक्त चिकित्सालय 2744250 रुपये, बुलंदशहहर खुर्जा के एलएसपीजी चिकित्सालय को 20 लाख रुपये, मऊ जिला चिकित्सालय को 20 लाख रुपये से संवारा जाएगा।

औरेया के बिधूना स्थित 50 शैय्यायुक्त डॉ. राम मनोहर लोहिया नेत्र चिकित्सालय को 3112943 रुपए, लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय को 2646066 रुपये, लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय को 3264280 रुपये और लोकबंधु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय को 2775943 रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है।

आंखों की बीमारी का सटीक इलाज मिलेगा

मिर्जापुर में नवनिर्मित 50 बेड के अस्पताल में आंखों की बीमारियों का सटीक इलाज हो सकेगा। इसके लिए अस्पताल में नेत्र रोग विभाग स्थापित किया जाएगा। इसका अलग वार्ड बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि भवन निर्माण पूर्ण है, लेकिन ऑपरेशन थियेटर के बिना चिकित्सकीय उपचार करना संभव नहीं है। अस्पताल की साज-सज्जा तथा आधुनिक व उच्चीकृत उपकरणों के लिए 60182521 रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

