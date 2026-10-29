यूपी में 2 हजार पुलिसकर्मी तबादले की जद में, 20 IPS समेत कई PPS अफसर भी हो सकते हैं इधर से उधर
यूपी में 2 हजार पुलिसकर्मी तबादले की जद में हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हो सकता है। 20 IPS समेत कई पीपीएस अफसर भी इधर से उधर हो सकते हैं।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। दो हजार पुलिसकर्मी तबादले की जद में हैं। 20 आईपीएस समेत कई पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप डीजीपी मुख्यालय जिले में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात पुलिसकर्मियों का ब्योरा जुटा रहा है। इनमें लगभग 20 आईपीएस अधिकारियों को भी इधर से उधर किया जा सकता है। वहीं पीपीएस संवर्ग के अधिकारियों, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षी स्तर के दो हजार से अधिक कर्मी हटाए जा सकते हैं। स्थापना शाखा ने सभी पुलिस कमिश्नरेट और जिलों से ऐसे पुलिसकर्मियों से जुड़ी सूचनाएं जुटानी शुरू कर दी हैं। तबादले के लिए जल्द स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जा सकती है। वहीं जो पुलिसकर्मी पिछले चुनाव में जिस जिले में तैनात थे, उन्हें इस बार उस जिले में तैनाती नहीं दी जाएगी।
पुलिस पेंशनर्स की सहायता के लिए हर जिले में होगी हेल्प डेस्क : डीजीपी
उधर, डीजीपी राजीव कृष्ण ने पीपीएस (सेवानिवृत्त) ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में पुलिस पेंशनर्स की ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में तकनीकी सहायता के लिए हर जिले में हेल्प डेस्क स्थापित कराने की घोषणा की। लखनऊ में महानगर स्थित पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल के सभागार में वार्षिक सम्मेलन एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतेन्द्र पाल सिंह की अगुवाई में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीजीपी राजीव कृष्ण के समक्ष सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की सुविधाओं से जुड़ी मांगे उठाई गईं। इनमें पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ऑनलाइन प्रक्रिया के सरलीकरण,लाइसेंस, विश्राम कक्षों की व्यवस्था समेत अन्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई।
पेंशनर्स के साथ नियमित संवाद की आवश्यकता पर भी जोर
डीजीपी ने सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। कहा कि हर जिले में हेल्प डेस्क स्थापित कराकर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवश्यक प्रपत्र व फॉर्म भरने सहित अन्य तकनीकी कार्यों में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। डीजीपी ने पेंशनर्स के साथ नियमित संवाद की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सम्मेलन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति कमलेश्वर नाथ, पूर्व डीजीपी विलास मणि त्रिपाठी, एके जैन, रामेश्वर दयाल, पूर्व आईजी आरके चतुर्वेदी, एसोसिएशन के महासचिव श्याम पाल सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीते एक वर्ष में दिवंगत 46 पुलिस पेंशनर्स के निधन पर गहरा शोक जताया गया। दिवंगत पुलिसकर्मियों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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