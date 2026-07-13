यूपी में 181 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर, तबादले की दूसरी लिस्ट जारी; रात को 182 एसडीएम बदले गए थे
यूपी में 182 के बाद अब 181 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। योगी सरकार ने दूसरी लिस्ट जारी की है। यूपी में राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 363 अफसर इधर से उधर कर दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया गया है। योगी सरकार ने कल रात से लेकर अब तक दो चरणों में 363 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। रविवार को आधी रात में 182 अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट आई और इस आदेश के बाद 181 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की तबादला सूची आ गई। यूपी में राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 363 अफसर इधर से उधर कर दिए गए हैं।
कई तहसीलों के एसडीएम बदल दिए हैं। कई अफसरों के दायित्व बदल दिए गए हैं। सोमवार को आई दूसरी ट्रांसफर लिस्ट में कई एसडीएम के तैनाती स्थल बदल दिए गए हैं। निशांत तिवारी को ललितपुर से फतेहपुर भेजा गया है। वहीं संजय यादव को गाजीपुर से प्रतापगढ़, प्रवीण यादव को अयोध्या से बलिया, मोहम्मद जफर को कुशीनगर से सोनभद्र, पिनाकपाणि द्विवेदी को वाराणसी से फतेहपुर, ऋषिराव को आगरा से हापुड़, नमन मेहता को बांदा से गोरखपुर, अंकुर वर्मा को सहारनपुर से जौनपुर, आदेश कुमार को मथुरा से रामपुर, आकाश कुमार को भदोही से आजमगढ़ भेजा गया है। शैलेन्द्र गौतम महाराजगंज से सीतापुर, वैभव गुप्ता मथुरा से कन्नौज, शालिनी देवी कानपुर देहात से फिरोजाबाद, अतुल कुमार सिंह फर्रुखाबाद से बलरामपुर, हर्ष चावला बिजनौर से शाहजहांपुर, निशांत उपाध्याय बलिया से श्रावस्ती, रामकेवल त्रिपाठी अमेठी से बदायूं, शशि शेखर अंबेडकरनगर से एटा, रत्नेश तिवारी देवरिया से कौशांबी, विवेक कुमार सिंह सोनभद्र से जौनपुर, मो. इरफानउल्ला खां बांदा से कानपुर देहात, अमित सिंह अमेठी से मुरादाबाद, राजीव निगम लखीमपुर खीरी से कुशीनगर, मल्लिका नैन बरेली रजिस्ट्रार से उ.प्र. वक्फ बोर्ड न्यायाधिकरण लखनऊ, सैयद सानिया सोनम एजाज ललितपुरसे प्रयागराज, यदुवीर सिंह झांसी से लखीमपुर खीरी, राजू कुमार गोरखपुर से मेरठ भेजे गए हैं।
राहुल द्विवेदी बांदा से मेरठ, यदुवंश कुमार फर्रुखाबाद से प्रतापगढ़, अंजलि सिंह सीतापुर से वाराणसी, रनबीर सिंह उन्नाव से बलिया, दीपक माथुर मेरठ से फर्रुखाबाद, राम शंकर (प्रथम) कानपुर नगर से अमेठी, मसीहा नजम अमरोहा से ललितपुर, अनुराधा सिंह फिरोजाबाद से अलीगढ़, अमित कुमार मुरादाबाद से सहारनपुर पूरवा , संतदास पंवार मुरादाबाद से लखीमपुर खीरी, सुशील कुमार मिश्र हरदोई से बरेली, उत्तम कुमार तिवारी सुल्तानपुर से जालौन, शिवानी सिंह वाराणसी से हरदोई, नीरज गौतम अंबेडकरनगर से कानपुर देहात, तृप्ति गुप्ता बरेली से अंबेडकरनगर, रवीश गुप्ता गाजीपुर से सिद्धार्थनगर, राज कुमार मौर्य एटा से कौशांबी, शुभेन्दु शेखर सिंह लखीमपुर खीरी से झांसी, गरिमा सौनकिया औरैया से सुल्तानपुर, चित्रा निवाल शाहजहांपुर से हमीरपुर, शशिभूषण बांदा से बलिया, नैनसी सिंह प्रतापगढ़ से महोबा, प्रेम नारायण प्रयागराज से गोरखपुर, सत्येन्द्र कुमार सिंह बस्ती से मुजफ्फरनगर, अभिषेक प्रियदर्शी बलिया से सीतापुर, अवनीश कुमार तिवारी झांसी से महोबा, रेणु मिश्रा लखीमपुर खीरी से सिद्धार्थनगर, गजराज सिंह यादव फर्रुखाबाद से गाजीपुर, अभिषेक गोस्वामी मऊ से आगरा, कल्याण सिंह मौर्य सिद्धार्थनगर से प्रयागराज, जूही प्रसाद प्रयागराज से मिर्जापुर, संजय कुमार कुशवाहा बलिया से गाजीपुर भेजे गए हैं।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें