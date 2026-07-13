यूपी में 181 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर, तबादले की दूसरी लिस्ट जारी; रात को 182 एसडीएम बदले गए थे

यूपी में 182 के बाद अब 181 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। योगी सरकार ने दूसरी लिस्ट जारी की है। यूपी में राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 363 अफसर इधर से उधर कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया गया है। योगी सरकार ने कल रात से लेकर अब तक दो चरणों में 363 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। रविवार को आधी रात में 182 अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट आई और इस आदेश के बाद 181 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की तबादला सूची आ गई। यूपी में राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 363 अफसर इधर से उधर कर दिए गए हैं।

कई तहसीलों के एसडीएम बदल दिए हैं। कई अफसरों के दायित्व बदल दिए गए हैं। सोमवार को आई दूसरी ट्रांसफर लिस्ट में कई एसडीएम के तैनाती स्थल बदल दिए गए हैं। निशांत तिवारी को ललितपुर से फतेहपुर भेजा गया है। वहीं संजय यादव को गाजीपुर से प्रतापगढ़, प्रवीण यादव को अयोध्या से बलिया, मोहम्मद जफर को कुशीनगर से सोनभद्र, पिनाकपाणि द्विवेदी को वाराणसी से फतेहपुर, ऋषिराव को आगरा से हापुड़, नमन मेहता को बांदा से गोरखपुर, अंकुर वर्मा को सहारनपुर से जौनपुर, आदेश कुमार को मथुरा से रामपुर, आकाश कुमार को भदोही से आजमगढ़ भेजा गया है। शैलेन्द्र गौतम महाराजगंज से सीतापुर, वैभव गुप्ता मथुरा से कन्नौज, शालिनी देवी कानपुर देहात से फिरोजाबाद, अतुल कुमार सिंह फर्रुखाबाद से बलरामपुर, हर्ष चावला बिजनौर से शाहजहांपुर, निशांत उपाध्याय बलिया से श्रावस्ती, रामकेवल त्रिपाठी अमेठी से बदायूं, शशि शेखर अंबेडकरनगर से एटा, रत्नेश तिवारी देवरिया से कौशांबी, विवेक कुमार सिंह सोनभद्र से जौनपुर, मो. इरफानउल्ला खां बांदा से कानपुर देहात, अमित सिंह अमेठी से मुरादाबाद, राजीव निगम लखीमपुर खीरी से कुशीनगर, मल्लिका नैन बरेली रजिस्ट्रार से उ.प्र. वक्फ बोर्ड न्यायाधिकरण लखनऊ, सैयद सानिया सोनम एजाज ललितपुरसे प्रयागराज, यदुवीर सिंह झांसी से लखीमपुर खीरी, राजू कुमार गोरखपुर से मेरठ भेजे गए हैं।