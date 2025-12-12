यूपी में 711 करोड़ रुपए से बनेंगी ये 14 प्रमुख सड़कें, परियोजनाओं को मिली मंजूरी

संक्षेप: यूपी में 14 प्रमुख सड़कें 711 करोड़ रुपए से बनेंगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत परियोजनाएं तय समय के अंदर पूरी की जाएं। इन परियोजनाओं के पूरी होने से संबंधित क्षेत्रों में सफर आसान होगा।

यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता कें शुक्रवार को पैसेंर कार यूनिट (पीसीयू) शिथिलीकरण की बैठक में यूपी में 711 करोड़ रुपए की लागत से 14 सड़कों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत परियोजनाएं तय समय के अंदर पूरी की जाएं। इन परियोजनाओं के पूरी होने से संबंधित क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा, यातायात जाम की समस्या से स्थायी निजात मिलेगी और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा।

रामपुर में 8545.39 लाख रुपये से शाहबाद-रामपुर-बाजपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-144) के तहसील स्वार में 8.500 किलोमीटर लम्बा बाईपास, आगरा में 2449.12 लाख रुपए से कस्बा बरहन का 3.950 किलोमीटर बाईपास तथा 5330.00 लाख रुपये से कस्बा कागारोल का 5.000 किलोमीटर बाईपास, बदायूं में 7502.50 लाख रुपए से बदायूं-बिजनौर मार्ग से बिल्सी नगर तक 7.00 किलोमीटर बाईपास और 4220.00 लाख रुपए से पुवायां-तिलहर-दातागंज-बदायूं मार्ग (राज्य मार्ग-126) के दातागंज आबादी भाग में 9.000 किलोमीटर बाईपास का निर्माण होगा। मथुरा में 12526.22 लाख रुपए से बरसाना बाईपास मार्ग का 6.600 किलोमीटर चार लेन निर्माण, गोंडा में 2042.03 लाख रुपए से परसपुर 5.000 किलोमीटर बाईपास, उन्नाव में 2294.88 लाख रुपए से मौरावा आबादी भाग पर 2.60 किलोमीटर बाईपास और 358.15 लाख रुपए से बक्सर (मां चंदिका देवी मंदिर) पर 0.500 किलोमीटर बाईपास, झांसी में 989.16 लाख रुपए से दबोह-पुंछ-गुरसराय-टीकमगढ़ मार्ग पर समथर कस्बे में 2.250 किलोमीटर बाईपास का नव निर्माण होगा।