यूपी के 14 अस्पताल हाईटेक होंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी वित्तीय स्वीकृत; मरीजों को मिलेगी राहत

संक्षेप: यूपी के 14 अस्पताल हाईटेक होंगे। आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लगभग 9.80 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की है।

यूपी के 14 अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगभग 9.80 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की है। इससे मरीजों को राहत मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा कस रही है। लगातार ड्यूटी से गायब डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं, मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए संसाधन भी बढ़ाए जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बताया कि बीकेटी स्थित साढ़ामऊ के रामसागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय के लिए 2.70 करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बजट से उपकरण खरीदे जाएंगे। बलरामपुर जिला महिला चिकित्सालय में 1.52 करोड़ रुपये से उपकरण खरीद होगी। रायबरेली जिला चिकित्सालय में 1.56 करोड़ रुपये, महाराजगंज जिला संयुक्त चिकित्सालय में 1.16 करोड़, कानपुर नगर के एएचएम डफरिन चिकित्सालय में 16.47 लाख रुपये, बागपत जिला संयुक्त चिकित्सालय को 28.55 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी गई है।