यूपी के 14 अस्पताल हाईटेक होंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी वित्तीय स्वीकृत; मरीजों को मिलेगी राहत

संक्षेप:

यूपी के 14 अस्पताल हाईटेक होंगे। आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लगभग 9.80 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की है।

Mon, 1 Dec 2025 10:13 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के 14 अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगभग 9.80 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की है। इससे मरीजों को राहत मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा कस रही है। लगातार ड्यूटी से गायब डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं, मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए संसाधन भी बढ़ाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि बीकेटी स्थित साढ़ामऊ के रामसागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय के लिए 2.70 करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बजट से उपकरण खरीदे जाएंगे। बलरामपुर जिला महिला चिकित्सालय में 1.52 करोड़ रुपये से उपकरण खरीद होगी। रायबरेली जिला चिकित्सालय में 1.56 करोड़ रुपये, महाराजगंज जिला संयुक्त चिकित्सालय में 1.16 करोड़, कानपुर नगर के एएचएम डफरिन चिकित्सालय में 16.47 लाख रुपये, बागपत जिला संयुक्त चिकित्सालय को 28.55 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी गई है।

गोरखपुर के 100 शैय्या क्षय रोग सह सामान्य चिकित्सालय में 51.59 लाख रुपये, जिला चिकित्सालय में 78.45 लाख रुपये की अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जाएंगी। हमीरपुर के दीवान शत्रुघ्न सिंह संयुक्त चिकित्सालय में 3.35 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। बस्ती हरैया के 100 शैय्या महिला चिकित्सालय में 8.68 लाख रुपये की मशीनें लगेंगी। इटावा के डॉ. भीमराम आंबेडकर संयुक्त जिला चिकित्सालय में 38.96 लाख, वाराणसी में मानसिक चिकित्सालय में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई भूमि से चिकित्सालय परिसर को अलग किया जाएगा। इससे चहरदीवार का निर्माण होगा। इसके लिए 1.27 करोड़ रुपये अवमुक्त किए गए हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
