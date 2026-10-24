यूपी के 12 जिलों में बदलेगी सड़कों की इंजीनियरिंग, हादसों में मृत्यु दर जीरो करने की योजना
सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर न्यूनतम करने के लिए 10.77 करोड़ की पहली किश्त स्वीकृत की गई है। लखनऊ में छह विधानसभा क्षेत्रों में इसी माह से सुधार कार्य करवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुल 12 जिलों में सड़कों को सुधारा जाना है।
शुभ्रांशु शेखर, लखनऊ। जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट (शून्य मृत्यु दर) योजना में लखनऊ सहित प्रदेश के 12 जिलों में सड़क दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सड़क की इंजीनियरिंग में बदलाव किए जाएंगे। इस योजना के तहत कुल 112 कार्य कराए जाने हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव पर शासन ने इसके लिए 10.77 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी कर दी है। कुल प्रस्तावित लागत राशि 28.50 करोड़ रुपये है। लखनऊ में छह विधानसभा क्षेत्रों में इसी माह से सुधार कार्य शुरू करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
यह सुधार कार्य कराए जाएंगे
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क की इंजीनियरिंग में बदलाव के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से पूर्व में अध्ययन कराया जा चुका है। उसके बाद प्रस्ताव बना कर शासन को भेजा गया। अधिकारियों के अनुसार शासन से धनराशि स्वीकृत होने के बाद अब प्रस्ताव के अनुसार कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों में तीखे मोड़ को सुधारने के लिए चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और सामने की दृश्यता को सुधारा जाएगा जिससे वाहनों के आमने-सामने आने की संभावना शून्य हो जाए।
कई स्थानों पर वाहनों की गति पर लगाम लगाने के लिए स्पीड ब्रेकर की बजाय रंबल स्ट्रिप लगाए जाएंगे। वाहन चालकों को सचेत करने के लिए संकेतक लगाए जाएंगे। जंक्शन पर ट्रैफिक सिग्नल, रोटरी या आवश्यकतानुसार अन्य सुधार किए जाएंगे। कई स्थानों पर सड़क किनारे लगे पेड़ और बिजली के खंभों से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, उसे खत्म करने के लिए बिजली के खंभों को स्थानांतरित किया जाएगा। सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और लेन की स्पष्ट मार्किंग की जाएगी। डिवाइडर कट को नियंत्रित किया जाएगा। ताकि वाहनों की आवाजाही आसान हो सके और उनमें टकराव की आशंका शून्य हो सके।
इन क्षेत्रों में किए जाएंगे सुधार
- लखनऊ मध्य-सीएमएस अंडरपास, शक्ति भवन तिराहा
- बापू भवन चौराहा, अंबेडकर मार्ग (पार्क रोड) पर सिविल अस्पताल चौराहा
- बख्शी का तालाब-पार्श्वनाथ सिटी कट, पैकरामऊ कुर्सी रोड, आईआईएम चौराहा
- लखनऊ उत्तर- लखनऊ-कुर्सी-महमूदाबाद मार्ग पर स्थित विवेकानंद अस्पताल के पास
- लखनऊ विव मेट्रो स्टेशन के पास
- पुरनिया फ्लाईओवर, सीतापुर रोड पर स्थित रेलवे क्रासिंग
- सरोजनीनगर-आलमबाग चौराहा का सुधार कार्य
- लखनऊ कैंट-ओल्ड वीआईपी मार्ग के फतेह अली चौराहा
- लखनऊ पूर्व- हुसड़िया चौराहा
छह माह में कार्य पूरे कराने के निर्देश दिए गए
शासन की ओर से जारी निर्देशों में संबंधित जिलों के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शासनादेश जारी होने के छह महीने के भीतर सभी सुधार कार्य कराए जाने आवश्यक हैं। जिन स्थानों पर सुधार कार्य कराए जाएंगे, वहां भविष्य में पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। कार्य के मानक और गुणवत्ता को ध्यान में रखने की जिम्मेदारी विभाग की होगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें