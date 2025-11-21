यूपी 102 और 108 एंबुलेंस का सर्वर हैक, सेवाएं ठप; मरीजों पर आई आफत

संक्षेप: यूपी 102 और 108 एंबुलेंस का सर्वर हैक हो गया है। 4470 एंबुलेंस प्रभावित है। मरीजों की कॉल पर भेजे जाने वाला मैसेज नहीं पहुंचने से संकट खड़ा हुआ है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। कंपनी द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच की जा रही है

यूपी 102 और 108 एबंलेंस सेवा का सर्वर हैक हो जाने से मरीजों पर आफत आ गई है। 4470 एंबुलेंस प्रभावित है। मरीजों की कॉल पर भेजे जाने वाला मैसेज नहीं पहुंचने से संकट खड़ा हुआ है। सेवा प्रदाता कंपनी का कहना है कि एंबुलेंस सेवा कुछ घंटे प्रभावित रही लेकिन एसएमएस सेवा अभी भी प्रभावित है। इससे मरीजों को एंबुलेंस की लोकेशन नहीं मिल पा रही है। एंबुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी के निजी एजेंसी के खिलाफ आशियाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज प्रदेश में 102 तथा 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन करती है। सेवा प्रदाता कंपनी के मुताबिक 19 नवंबर को एबुलेंस सेवा का सर्वर हैक कर लिया गया। इससे एसएमएस सेवा ठप हो गई। कोई मरीज या तीमारदार जब एंबुलेंस सेवा के लिए कॉल करता है तो कंपनी की ओर से एसएमएस भेजा जाता है। इससे मरीज को पता चल जाता है कि कौन सी एंबुलेंस आ रही है और अभी कहां है। इसी तरह चालक को भी पता चल जाता है कि फला मरीज के पास पहुंचना है। सर्वर हैक हो जाने से एंबुलेंस सेवा के चालक या ईएमटी को एसएमएस नहीं पहुंचे। व्हाट्सएप, फोन कॉल के जरिए सेवा मुहैया कराई जा रही है। एंबुलेंस सेवा बाधित होने से गर्भवतियों व दूसरे गंभीर मरीजों की जान पर आफत आ गई है। कंपनी का दावा है कि एसएमएस जाने की दिक्कत हुई है, लेकिन ज्यादातर मरीजों को एम्बुलेंस मुहैया कराई जा रही है।

मरीजों और चालकों को नहीं मिले संदेश सेवा प्रदाता कंपनी के एचआर हेड कमलराय ने गुरुवार को आशियाना थाने में निजी कंपनी मेसर्स एसएमएस वर्ल्ड (अलाइव मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। राज कमल का आरोप है कि बुधवार शाम पांच बजे से एम्बुलेंस सेवा कंपनी की एसएमएस सेवा पूरी तरह से बंद गई। मरीजों की कॉल पर कंपनी की ओर से असाइनमेंस संबंधी एसएमएस एंबुलेंस चालक और मरीज को भेजा जाता है। इसी एसएमएस के आधार पर चालक मरीज तक पहुंचते हैं। साथ ही मरीज को पता चलता है कि फला नंबर की एंबुलेंस आ रही है। दोनों को मैसेज न मिलने के कारण सेवा प्रभावित हुई। एफआईआर में आशंका जताई है कि उनकी कंपनी और सरकार की छवि धूमिल करने की नीयत से एसएमएस सेवा को हैक कर बाधित किया गया है।

प्रदेश में 4470 एंबुलेंस प्रभावित ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज प्रदेश में 108 के तहत 2200 और 102 के तहत 2270 एंबुलेंस का संचालन करती हैं। 102 एम्बुलेंस सेवा से गर्भवती महिलाओं को घर से महिला अस्पताल पहुंचाया जाता है। प्रसव के बाद उन्हें घर भी छोड़ा जा रहा है। 108 एंबुलेंस सेवा से सड़क हादसों में घायलों, बुजुर्ग व दूसरी मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।

ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज एचआर हेड राज कमल ने बताया कि मरीजों की सेहत से खिलवाड़ मेसर्स एसएमएस वर्ल्ड कर रही है। इससे पहले भी यह कंपनी अधिकृत हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर चुकी है। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जरूरतमंद मरीजों को एम्बुलेंस मुहैया कराया जा रहा है।