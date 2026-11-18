यूपी में 1.85 लाख आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ी, अब हर महीने मिलेंगे 15150 रुपए
यूपी में 1.85 लाख आशा कार्यकर्ताओं को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ गई है। अब आशाओं को अब हर महीने 15150 रुपए मिलेंगे।
योगी सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगनियों को प्रोत्साहन राशि बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। उन्हें प्रतिमाह मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में 2000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसमें एक हजार रुपये नियमित गतिविधियों के लिए और एक हजार एनएचएम के तहत संचालित 66 अन्य गतिविधियों के लिए बढ़ेंगे। यानी अभी तक उन्हें मासिक प्रोत्साहन राशि 13150 रुपये मिल रही है, जो अब बढ़कर 15150 रुपये हो जाएगी। इसका लाभ प्रदेश की 1.85 लाख से अधिक आशाओं को मिलेगा।
प्रदेश में आशा, शहरी आशा और आशा संगिनियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने संबंधी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई। प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी के मुताबिक आशा और शहरी आशा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियमित गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। जबकि राज्य सरकार के 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार अपने बजट से इसमें 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करेगी। इससे नियमित गतिविधियों के लिए कुल प्रोत्साहन राशि 4,500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।
आठ नियमित और 66 अन्य गतिविधियां शामिल
इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निर्धारित 74 स्वास्थ्य गतिविधियों में से आठ नियमित और 66 अन्य गतिविधियां शामिल हैं। इन 66 गतिविधियों के तहत काम करने पर आशा कार्यकर्ताओं को अलग-अलग दरों से अधिकतम 9,650 रुपये प्रतिमाह तक प्रोत्साहन राशि मिलती है। अब इसके अतिरिक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए राज्य सरकार 1,000 रुपये और देगी। इस तरह उनकी मासिक प्रोत्साहन राशि 15,150 रुपये तक हो जाएगी।
कैबिनेट : जघन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं को 12 लाख तक मुआवजा
वहीं यूपी में जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को 12 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। पीड़िता के नाबालिक होने की स्थिति में निर्धारित क्षतिपूर्ति का उसे डेढ़ गुना मुआवजा मिलेगा। पीड़ित महिलाओं के समग्र उपचार को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की व्यवस्था होगी। त्वरित मुआवजा देने को डीएम की अध्यक्षता में जिला कोष प्राधिकरण बनाया जाएगा। यानी डीएम को क्षतिपूर्ति धनराशि देने का अधिकार दे दिया गया है। कैबिनेट ने नई नियमावली उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत उप्र रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2015 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के प्रस्तावित यौन उत्पीड़न व अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा योजना-2018 के समतुल्य बनाने के लिए नई नियमावली को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में अब नई नियमावली उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को लागू किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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