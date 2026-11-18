यूपी में 1.85 लाख आशा कार्यकर्ताओं को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ गई है। अब आशाओं को अब हर महीने 15150 रुपए मिलेंगे।

योगी सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगनियों को प्रोत्साहन राशि बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। उन्हें प्रतिमाह मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में 2000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसमें एक हजार रुपये नियमित गतिविधियों के लिए और एक हजार एनएचएम के तहत संचालित 66 अन्य गतिविधियों के लिए बढ़ेंगे। यानी अभी तक उन्हें मासिक प्रोत्साहन राशि 13150 रुपये मिल रही है, जो अब बढ़कर 15150 रुपये हो जाएगी। इसका लाभ प्रदेश की 1.85 लाख से अधिक आशाओं को मिलेगा।

प्रदेश में आशा, शहरी आशा और आशा संगिनियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने संबंधी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई। प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी के मुताबिक आशा और शहरी आशा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियमित गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। जबकि राज्य सरकार के 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार अपने बजट से इसमें 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करेगी। इससे नियमित गतिविधियों के लिए कुल प्रोत्साहन राशि 4,500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।

आठ नियमित और 66 अन्य गतिविधियां शामिल इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निर्धारित 74 स्वास्थ्य गतिविधियों में से आठ नियमित और 66 अन्य गतिविधियां शामिल हैं। इन 66 गतिविधियों के तहत काम करने पर आशा कार्यकर्ताओं को अलग-अलग दरों से अधिकतम 9,650 रुपये प्रतिमाह तक प्रोत्साहन राशि मिलती है। अब इसके अतिरिक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए राज्य सरकार 1,000 रुपये और देगी। इस तरह उनकी मासिक प्रोत्साहन राशि 15,150 रुपये तक हो जाएगी।