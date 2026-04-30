जिस जनगणना से पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, उससे महिला आरक्षण कैसा न्याय; कमाल का भाजपा से सवाल
हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कमाल अख्तर ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा ये सभी जानते हैं कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। सभी दलों ने बिल को पास कराने में पूरा सहयोग किया।
UP Vidhansabha: नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बुलाए गए यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में चर्चा के दौरान हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कमाल अख्तर ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा ये सभी जानते हैं कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। सभी दलों ने बिल को पास कराने में पूरा सहयोग किया। लेकिन बीजेपी के जितने भी साथी हैं वह भ्रम फैलाते हैं। जब बिल पास हो गया तो कहा गया 2026 के संसेक्स के बाद जनगणना कराएंगे। परिसीमन के बाद इस बिल को लागू करेंगे। लेकिन जब अचानक से पांच राज्यों के चुनाव आते हैं तो अचानक से विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और उसके अंदर 2011 के तहत परिसीमन लाकर संविधान संशोधन बिल पेश किया जाता है।
उन्होंने कहा, जब संविधान संशोधन बिल उसके अंदर पास करने के लिए लाया जाता है। अब आप बताइए 2011 की जनगणना के आधार पर तो यूपी सरकार पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती, फिर लोकसभा में महिला आरक्षण बिल कैसे लागू हो जाएगा। यूपी सरकार से सवाल करते हुए विधायक कमाल अख्तर ने कहा कि जब 2023 में संसद में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण कानून पारित किया जा चुका है तो भाजपा इसे लेकर गुमराह क्यों कर रही है। जहां तक महिला आरक्षा की बात है तो समाजवादी पार्टी हमेशा महिला आरक्षण का हम लोगों ने समर्थन किया है। सपा ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है।
सपा सरकार में क्या घर से नहीं निकलती थीं महिलाएं?
भाजपा पर हमलावर हुए कमाल अख्तर ने कहा, हमारी कई बहनें बता रही थीं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोई महिला किसी टाइम पर भी चली जाती है। कोई महिला कहीं पर भी घूम लेती है और ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे सपा में कोई मां-बहन कहीं आती-जाती ही नहीं थीं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2017 में 48900 घटनाएं उत्तर प्रदेश में महिला अपराध की दर्ज हुई हैं। 2018 में 50 हजार 748, 2019 में 49878, 2020 में 41 हजार 656, 2021 में 46 हजार 282 घटनाएं दर्ज हुई हैं तो आप मुझे बताइए कि कहां पर महिला सुरक्षित है? कहां नारी का सशक्तीकरण हो रहा है।
वित्तमंत्री के सवाल पर कमाल का पलटवार
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के बयान पर पलटवार करते हुए कमाल ने कहा, पार्लियामेंट के अंदर जब 2008 में बिल लाया जा रहा था तो हम लोगों ने कहा आप 33 प्रतिशत नहीं आप 40 प्रतिशत आरक्षण दीजिए, लेकिन इस आरक्षण के अंदर जो रोटेशन की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत अगर कोई महिला एक सीट से चुनाव लड़ेगी तो अगली बार वो आरक्षण उस महिला के नहीं रहेगा, दूसरी के लिए चला जाएगा। हम लोग उसका विरोध कर रहे थे। हम लोग उस बात का विरोध कर रहे थे कि पिछड़ों को आरक्षण दीजिए। हम लोगों ने कहा था कि मुसलमान बहनें आधी आबादी से अलग नहीं है, वह भी उस आधी आबादी में आती हैं जिसमें हमारी सारी बहनें रहती हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।