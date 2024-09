छात्र नेता दंडवत यात्रा करते DDU पहुंचे, फिर VC ऑफिस में तोड़फोड़; जहर खा लेने की दी धमकी

Demonstration in DDU for restoration of student union: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर छात्रनेताओं ने जमकर हंगामा किया। छात्रनेता दंडवत यात्रा करते हुए डीडीयू पहुंचे। यहां उन्‍होंने कुलपति (vice chancellor) कार्यालय के मेन गेट की कुंडी तोड़ दी। कुलपति के चेंबर का दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की। बीच बचाव करने गई पुलिस और डीडीयू के नियंता मंडल के सदस्यों से भी छात्रों ने धक्का-मुक्की की। डीडीयू प्रशासन की तहरीर पर पुलिस ने 12 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। सभी नामजद आरोपी पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। इस दौरान कई छात्र नेता यह धमकी देते रहे कि यदि चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो वे जहर खा लेंगे।