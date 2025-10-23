व्हाट्सएप मैसेज में 'अनकहे शब्द' भी दुश्मनी को बढ़ावा दे सकते हैं, हाईकोर्ट की टिप्पणी
संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि व्हाट्सएप संदेश में 'अनकहे शब्द' भी दुश्मनी को बढ़ावा दे सकते हैं। यह टिप्पणी पीठ ने एक जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान की। मामला उस आरोपी से जुड़ा था, जिस पर व्हाट्सएप समूह में कथित रूप से साम्प्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि व्हाट्सएप संदेश में 'अनकहे शब्द' और ‘छिपे हुए संदेश’ धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे सकते हैं, भले ही संदेश में धर्म का स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो। न्यायमूर्ति जे जे मुनीर और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी अफाक अहमद द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर धार्मिक घृणा फैलाने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।
रविवार को बिजनौर पुलिस ने अफाक के खिलाफ आपराधिक धमकी और शांति भंग से संबंधित बीएनएस धाराओं के तहत दूसरी प्राथमिकी दर्ज की। उसके भाई और उसके चाचा के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 26 सितंबर को पारित अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि कथित गैरकानूनी धर्मांतरण के एक मामले में अपने भाई की गिरफ्तारी के बाद अफाक द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप संदेश में “धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने” और “समुदायों के बीच दुर्भावना पैदा करने” की क्षमता थी, भले ही संदेश में न्यायपालिका में उनके विश्वास के बार-बार दावे शामिल थे।
अदालत ने फैसला सुनाया कि ये "अनकहे शब्द" दूसरों की "प्रथम दृष्टया धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं", और अफ़ाक़ के खिलाफ पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति दे दी। घटनाओं का सिलसिला 19 जुलाई को शुरू हुआ, जब अफ़ाक़ अहमद के भाई आरिफ़ अहमद को आरएसएस कार्यकर्ता संदीप कौशिक द्वारा दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें आरिफ़ पर सार्वजनिक रूप से अश्लीलता, शांति भंग करने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया था।
कौशिक ने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि आरिफ़ के "राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक तत्वों से संबंध" थे, और वह "लव जिहाद" में शामिल था। कथित तौर पर हिंदू महिलाओं को प्रेम संबंधों में फँसाता था, उनके लिए झूठे नामों से पासपोर्ट प्राप्त करता था, और उन्हें बेचने के लिए विदेश ले जाता था।