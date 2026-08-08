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अतीक के बेटे अबान के जनाजे में बेकाबू भीड़, बैरिकेड्स तोड़ी, दोनों भाई उमर-अली भी पहुंचे

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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माफिया अतीक के बेटे अबान के जनाजे में भारी भीड़ पहुंची, जिसने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। वहीं भाई उमर के लखवऊ जेल से कसारी-मसारी पहुंचते ही अफरा-तफरी मच गई। झांसी से अली भी पहुंच गया है। दोनों भाई परिवार से मुलाकात के बाद अबान को पिता अतीक के बगल में सुपुर्द-ए-खाक करेंगे।

Crowd surges at the funeral of Atiq Ahmed's son Aban; brother Umar also arrives
अतीक अहमद के बेटे अबान के जनाजे में उमड़ी भीड़, भाई उमर भी पहुंचा

माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान के जनाजे में शनिवार को हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिसके स्थिति बेकाबू हो गई। भीड़ ने पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कब्रिस्तान में लोगों की एंट्री रोक दी। इसी दौरान लखनऊ जेल से उमर को लेकर पुलिस के पहुंचते ही लोग उसे देखने के लिए टूट पड़े। इससे मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह भीड़ को नियंत्रित किया। वहीं झांसी से कड़ी पुलिस सुरक्षा में भाई अली भी पहुंच गया है। अबान को प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाया जाना है।

परिजनों की कब्र के पास दफनाया जाएगा अबान

इसी कब्रिस्तान में उसके दादा फिरोज अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद की कब्र भी है। अंतिम संस्कार को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कब्रिस्तान के बाहर कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई है। अंदर और बाहर आने-जाने वाले लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है। वहीं अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक का दूसरा बेटा अली भी शनिवार सुबह झांसी जेल से रवाना हुआ था। करीब 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अली को 30 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में भेजा गया। उसका चेहरा नजर न आए, इसके लिए पुलिस वैन पर पर्दे लगाए गए थे। वो भी कसारी-मसारी पहुंच गया है।

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लखनऊ जेल से जनाजे में पहुंचा उमर

लखनऊ जेल से उमर को पर्दे लगी वैन से प्रयागराज लाया गया। उमर के साथ करीब 20 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। दोनों भाइयों को चार साल में पहली बार पैरोल मिली है। पुलिस की मौजूदगी में उमर और अली की अपने भाई अहजम और बुआ परवीन कुरैशी से करीब एक घंटे मुलाकात कराई जाएगी। इसके लिए कब्रिस्तान के पास स्थित एक मस्जिद में जगह तय की गई है। परिवार अबान के शव को हटवा गांव से कुछ देर के लिए अतीक के पुराने घर कसारी-मसारी ले जाना चाहता है।

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शाइस्ता की भी चर्चा रही

हालांकि, पुलिस शव को सीधे गांव से कब्रिस्तान ले जाने के पक्ष में है। इसको लेकर विवाद की स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परिवार से बातचीत कर रहे हैं। मुलाकात और अंतिम संस्कार के बाद दोनों को वापस जेल ले जाया जाएगा। इस बीच अतीक अहमद की बीवी और उमेश पाल हत्याकांड में वांछित शाइस्ता परवीन की भी चर्चा रही। सड़क हादसे में सबसे छोटे बेटे आबान की मौत के बाद हटवा गांव में उसका शव पहुंचने पर दिनभर यह चर्चा होती रही कि शाइस्ता अपने बेटे का अंतिम दीदार करने आई थी। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने ऐसे सभी दावों को अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया।

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