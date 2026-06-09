ट्रेनों का अनरिजर्व्ड टिकट सिस्टम बदलेगा, काउंटरों पर दोगुनी होगी रफ्तार; 7 सेकेंड में होगा काम
रेलवे रिजर्वेशन में अब आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सिस्टम आ रहा है। कई बदलाव हो रहे हैं। उन्हीं में एक अहम बदलाव टिकटिंग सिस्टम होगा। वर्तमान में जैसे ITCTC द्वारा बुक कराया टिकट सिर्फ मैसेज पर ही मान्य हो जाता है। वैसे ही काउंटर से भी टिकट लेने पर मोबाइल पर मैसेज पहुंचेगा जिस पर यात्रा मान्य होगी।
Train Ticket News : ट्रेनों के आरक्षित के बाद जल्द ही अनारक्षित टिकट सिस्टम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। काउंटरों पर दोगुनी रफ्तार से टिकटों की बुकिंग हो सकेगी और महज सात सेकंड में टिकट यात्री के हाथ में होगा। पूर्वोत्तर रेलवे के अपने तीनों मण्डलों को इस सम्बंध में निर्देश जारी कर दिया है। जल्द सभी अनारक्षित टिकट खिड़कियों पर लगे कम्यूटर सिस्टम को अपग्रेड कर दिया जाएगा। ट्रायल के लिए कुछ सिस्टम को अपग्रेड कर भी दिया गया है। अभी जहां एक टिकट की बुकिंग में 13 से 15 सेकंड का समय लगता है, नए सिस्टम में घटकर 6 से 7 सेकंड पर आ जाएगा।
45 प्रतिशत टिकट काउंटर 55 % एटीवीएम से
वर्तमान में गोरखपुर जंक्शन से रोजाना औसतन 18 से 19 हजार जनरल टिकटों की बुकिंग होती है। इसमें 55 फीसदी एटीवीएम (आटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन) से जबकि 45 प्रतिशत टिकट काउंटर से टिकटों की बुकिंग होती है।
एआई से आरक्षित टिकट प्रणाली में भी होंगे बदलाव
रेल आरक्षण में अब एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) सिस्टम आ रहा है और इस वजह से कई बदलाव हो रहे हैं। उन्हीं में एक अहम बदलाव टिकटिंग सिस्टम होगा। वर्तमान में जैसे आईआरसीटीसी द्वारा बुक कराया टिकट सिर्फ मैसेज पर ही मान्य हो जाता है। वैसे ही रेलवे आरक्षण काउंटर से भी टिकट लेने पर मोबाइल पर मैसेज पहुंचेगा जिस पर यात्रा मान्य होगी। वर्तमान समय में टिकटों की बुकिंग में सबसे अधिक 81 फीसदी हिस्सेदारी आईआरसीटीसी की है। काउंटरों से जारी होने वाली टिकटों की हिस्सेदारी 19 फीसदी है।
अगस्त से शुरू होगा नया अपग्रेडेड रिजर्वेशन सिस्टम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अगस्त महीने से धीरे-धीरे टिकट बुकिंग नए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस पर शिफ्ट की जाएगी। इसका उद्देश्य टिकट बुकिंग को आसान बनाना, सिस्टम की क्षमता बढ़ाना और यात्रियों को सहूलियत देना है। अभी चल रहा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस साल 1986 से चल रहा है। अब इसे नई तकनीक के साथ अपग्रेड किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि यह पहले से काफी तेज और ज्यादा टिकट संभालने में सक्षम होगा। रेलवे ने 2002 में टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी। आज के समय में करीब 88 प्रतिशत टिकट ऑनलाइन सिस्टम से बुक होते हैं। कहा जा रहा है कि सिस्टम में हो रहा बदलाव रेलवे की डिजिटल योजना का हिस्सा है। पिछले साल यानी 2025 के जुलाई महीने में रेलवे ने RailOne ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप के जरिए टिकट बुक और कैंसिल करने के साथ ही कई काम किए जा सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें