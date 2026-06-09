ट्रेनों का अनरिजर्व्ड टिकट सिस्टम बदलेगा, काउंटरों पर दोगुनी होगी रफ्तार; 7 सेकेंड में होगा काम

रेलवे रिजर्वेशन में अब आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सिस्टम आ रहा है। कई बदलाव हो रहे हैं। उन्हीं में एक अहम बदलाव टिकटिंग सिस्टम होगा। वर्तमान में जैसे ITCTC द्वारा बुक कराया टिकट सिर्फ मैसेज पर ही मान्य हो जाता है। वैसे ही काउंटर से भी टिकट लेने पर मोबाइल पर मैसेज पहुंचेगा जिस पर यात्रा मान्य होगी।

Train Ticket News : ट्रेनों के आरक्षित के बाद जल्द ही अनारक्षित टिकट सिस्टम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। काउंटरों पर दोगुनी रफ्तार से टिकटों की बुकिंग हो सकेगी और महज सात सेकंड में टिकट यात्री के हाथ में होगा। पूर्वोत्तर रेलवे के अपने तीनों मण्डलों को इस सम्बंध में निर्देश जारी कर दिया है। जल्द सभी अनारक्षित टिकट खिड़कियों पर लगे कम्यूटर सिस्टम को अपग्रेड कर दिया जाएगा। ट्रायल के लिए कुछ सिस्टम को अपग्रेड कर भी दिया गया है। अभी जहां एक टिकट की बुकिंग में 13 से 15 सेकंड का समय लगता है, नए सिस्टम में घटकर 6 से 7 सेकंड पर आ जाएगा।

45 प्रतिशत टिकट काउंटर 55 % एटीवीएम से वर्तमान में गोरखपुर जंक्शन से रोजाना औसतन 18 से 19 हजार जनरल टिकटों की बुकिंग होती है। इसमें 55 फीसदी एटीवीएम (आटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन) से जबकि 45 प्रतिशत टिकट काउंटर से टिकटों की बुकिंग होती है।

एआई से आरक्षित टिकट प्रणाली में भी होंगे बदलाव रेल आरक्षण में अब एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) सिस्टम आ रहा है और इस वजह से कई बदलाव हो रहे हैं। उन्हीं में एक अहम बदलाव टिकटिंग सिस्टम होगा। वर्तमान में जैसे आईआरसीटीसी द्वारा बुक कराया टिकट सिर्फ मैसेज पर ही मान्य हो जाता है। वैसे ही रेलवे आरक्षण काउंटर से भी टिकट लेने पर मोबाइल पर मैसेज पहुंचेगा जिस पर यात्रा मान्य होगी। वर्तमान समय में टिकटों की बुकिंग में सबसे अधिक 81 फीसदी हिस्सेदारी आईआरसीटीसी की है। काउंटरों से जारी होने वाली टिकटों की हिस्सेदारी 19 फीसदी है।

अगस्त से शुरू होगा नया अपग्रेडेड रिजर्वेशन सिस्टम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अगस्त महीने से धीरे-धीरे टिकट बुकिंग नए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस पर शिफ्ट की जाएगी। इसका उद्देश्य टिकट बुकिंग को आसान बनाना, सिस्टम की क्षमता बढ़ाना और यात्रियों को सहूलियत देना है। अभी चल रहा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस साल 1986 से चल रहा है। अब इसे नई तकनीक के साथ अपग्रेड किया जा रहा है।