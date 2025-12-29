Hindustan Hindi News
संपत्ति विवाद में अपंजीकृत वसीयत मान्य नहीं, हाई कोर्ट ने बेटी के हक में दिया फैसला; जानें पूरा मामला

संक्षेप:

Dec 29, 2025 10:35 pm ISTAjay Singh विधि संवाददाता, प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संपत्ति विवाद में पंजीकृत वसीयत ही मान्य है। कोर्ट ने वाराणसी के नवाबगंज क्षेत्र में स्थित एक आवासीय मकान और अन्य संपत्तियों के उत्तराधिकार को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद पर यह निर्णय दिया। न्यायमूर्ति संदीप जैन की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें पिता द्वारा अपनी बेटी के पक्ष में की गई पंजीकृत वसीयत को वैध और बाद में भतीजों के पक्ष में दिखाई गई दूसरी वसीयत को फर्जी और संदिग्ध करार दिया गया था।

मामला परमानंद लाल श्रीवास्तव की संपत्तियों से जुड़ा है, जिनका निधन 22 नवंबर 2002 को हुआ था। विवाद दो अलग-अलग वसीयतों को लेकर था। पहली वसीयत 1996 में की गई। यह एक पंजीकृत वसीयत थी, जिसे परमानंद लाल ने अपनी बेटी सुधा श्रीवास्तव और अपनी दूसरी बेटी (दिवंगत) के बेटों के पक्ष में निष्पादित किया था। वहीं दूसरी वसीयत 2002 में की गई। यह एक अपंजीकृत वसीयत थी, जिसे मृतक के भतीजे राकेश श्रीवास्तव और अन्य ने पेश किया था। उनका दावा था कि परमानंद लाल ने अपनी पिछली वसीयत रद्द कर दी थी और संपत्तियां उनके नाम कर दी थीं।

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद भतीजों द्वारा पेश की गई 2002 की वसीयत को संदिग्ध माना। कोर्ट ने पाया कि वसीयत के मुख्य पैरोकार राकेश श्रीवास्तव ने वसीयत तैयार होने के स्थान के बारे में अलग-अलग समय पर विरोधाभासी बयान दिए। कभी उन्होंने कहा कि यह कचहरी में बनी, तो कभी कहा कि यह घर पर तैयार हुई। कोर्ट ने यह भी पाया कि पिता की मृत्यु के बाद जब भतीजों ने राजस्व अदालत (तहसील) में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया, तो उन्होंने इस 2002 वाली वसीयत का कोई जिक्र नहीं किया था। उन्होंने विरासत के आधार पर दावा किया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि वसीयत उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी।

कोर्ट ने वसीयत के गवाह लालजी के बयानों पर भी संदेह जताया। यह भी सामने आया कि राकेश श्रीवास्तव ने लालजी की पत्नी के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री की थी, जिससे गवाह के हितबद्ध होने की संभावना थी। वसीयत के समय परमानंद लाल लगभग 83 वर्ष के थे और कूल्हे की हड्डी टूटने के कारण बिस्तर पर थे। ऐसे में उनके द्वारा खुद वसीयत टाइप करने का दावा अव्यावहारिक लगा।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब किसी वसीयत के निष्पादन के आसपास संदिग्ध परिस्थितियां हों, तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी उसे पेश करने वाले पक्ष की होती है। इस मामले में भतीजे उन संदेहों को दूर करने में विफल रहे। कोर्ट ने राकेश श्रीवास्तव और अन्य की अपीलों को खारिज कर दिया और सुधा श्रीवास्तव के पक्ष में प्रोबेट देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
