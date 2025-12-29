संपत्ति विवाद में अपंजीकृत वसीयत मान्य नहीं, हाई कोर्ट ने बेटी के हक में दिया फैसला; जानें पूरा मामला

संक्षेप: एक पंजीकृत वसीयत थी, जिसे परमानंद लाल ने अपनी बेटी सुधा श्रीवास्तव और अपनी दूसरी बेटी के बेटों के पक्ष में निष्पादित किया था। वहीं दूसरी वसीयत 2002 में की गई। यह एक अपंजीकृत वसीयत थी, जिसे मृतक के भतीजे राकेश श्रीवास्तव और अन्य ने पेश किया था। दावा था कि परमानंद लाल ने अपनी पिछली वसीयत रद्द कर दी थी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संपत्ति विवाद में पंजीकृत वसीयत ही मान्य है। कोर्ट ने वाराणसी के नवाबगंज क्षेत्र में स्थित एक आवासीय मकान और अन्य संपत्तियों के उत्तराधिकार को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद पर यह निर्णय दिया। न्यायमूर्ति संदीप जैन की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें पिता द्वारा अपनी बेटी के पक्ष में की गई पंजीकृत वसीयत को वैध और बाद में भतीजों के पक्ष में दिखाई गई दूसरी वसीयत को फर्जी और संदिग्ध करार दिया गया था।

मामला परमानंद लाल श्रीवास्तव की संपत्तियों से जुड़ा है, जिनका निधन 22 नवंबर 2002 को हुआ था। विवाद दो अलग-अलग वसीयतों को लेकर था। पहली वसीयत 1996 में की गई। यह एक पंजीकृत वसीयत थी, जिसे परमानंद लाल ने अपनी बेटी सुधा श्रीवास्तव और अपनी दूसरी बेटी (दिवंगत) के बेटों के पक्ष में निष्पादित किया था। वहीं दूसरी वसीयत 2002 में की गई। यह एक अपंजीकृत वसीयत थी, जिसे मृतक के भतीजे राकेश श्रीवास्तव और अन्य ने पेश किया था। उनका दावा था कि परमानंद लाल ने अपनी पिछली वसीयत रद्द कर दी थी और संपत्तियां उनके नाम कर दी थीं।

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद भतीजों द्वारा पेश की गई 2002 की वसीयत को संदिग्ध माना। कोर्ट ने पाया कि वसीयत के मुख्य पैरोकार राकेश श्रीवास्तव ने वसीयत तैयार होने के स्थान के बारे में अलग-अलग समय पर विरोधाभासी बयान दिए। कभी उन्होंने कहा कि यह कचहरी में बनी, तो कभी कहा कि यह घर पर तैयार हुई। कोर्ट ने यह भी पाया कि पिता की मृत्यु के बाद जब भतीजों ने राजस्व अदालत (तहसील) में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया, तो उन्होंने इस 2002 वाली वसीयत का कोई जिक्र नहीं किया था। उन्होंने विरासत के आधार पर दावा किया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि वसीयत उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी।

कोर्ट ने वसीयत के गवाह लालजी के बयानों पर भी संदेह जताया। यह भी सामने आया कि राकेश श्रीवास्तव ने लालजी की पत्नी के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री की थी, जिससे गवाह के हितबद्ध होने की संभावना थी। वसीयत के समय परमानंद लाल लगभग 83 वर्ष के थे और कूल्हे की हड्डी टूटने के कारण बिस्तर पर थे। ऐसे में उनके द्वारा खुद वसीयत टाइप करने का दावा अव्यावहारिक लगा।