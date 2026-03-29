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गाय के बछड़े के साथ अप्राकृतिक कृत्य; घिनौनी करतूत CCTV में कैद, गांव छोड़कर भागा आरोपी

Mar 29, 2026 10:52 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, सादाबाद (हाथरस)
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पीड़ित पक्ष ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके घर से कुछ दूरी पर पशुओं का घेर बना हुआ है, जहां CCTV कैमरे लगवा रखे हैं। शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे जब उन्होंने अपने मोबाइल पर कैमरों की लाइव फुटेज देखी, तो गांव का ही एक युवक संदिग्ध दिखा। जो गाय के बछड़े के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहा है।

गाय के बछड़े के साथ अप्राकृतिक कृत्य; घिनौनी करतूत CCTV में कैद, गांव छोड़कर भागा आरोपी

हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र के गांव गढ़ उमराव से एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है। यहां गांव के ही एक युवक पर गाय के बछड़े के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगा है। आरोपी की यह हरकत पशुओं के घेर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सीसीटीवी में कैद अप्राकृतिक कृत्य

पीड़ित पक्ष के घूरे सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके घर से कुछ दूरी पर पशुओं का घेर बना हुआ है, जहां उन्होंने सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे जब उन्होंने अपने मोबाइल पर कैमरों की लाइव फुटेज देखी, तो गांव का ही एक युवक संदिग्ध हालत में नजर आया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह गाय के बछड़े के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहा है।

गांव से फरार हुआ आरोपी

यह दृश्य देखते ही घूरे सिंह तुरंत घेर की ओर दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। हालांकि उसकी पूरी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी बछड़े को घेर से खींचकर बाहर ले गया था और वहीं इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया।

घटना के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सहित सभी सबूत सौंपे गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है।

घटना के बाद गांव में आक्रोश

इस घटना के सामने आने के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है और लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।

sandeep

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