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Unnao News: सहजनी में युवक को नशे में धुत दबंगों ने पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: शुक्लागंज के सहजनी गांव में एक युवक पर नशे में धुत दबंगों ने शनिवार रात हमला किया। आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की और उसकी बाइक्स को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने घायल को मेडिकल जांच के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

सहजनी में युवक को नशे में धुत दबंगों ने पीटा
सहजनी में युवक को नशे में धुत दबंगों ने पीटा

Unnao News: शुक्लागंज। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के सहजनी गांव निवासी एक युवक को शनिवार रात नशे में धुत दबंगों ने बुरी तरह पीट दिया। आरोपियों ने न केवल उसके साथ मारपीट की, बल्कि उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी। पुलिस ने घायल को मेडिकल जांच के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सहजनी निवासी रंजीत रावत ने बताया कि वह शनिवार रात गदन खेड़ा में ड्यूटी कर वापस लौट रहा था। जैसे ही वह निर्मल नगर स्थित शराब ठेके के पास पहुंचा, वहां पहले से मौजूद बाबा खेड़ा निवासी विमल, रितिक और मंशा खेड़ा निवासी सूरज पठान व उनके 3-4 साथियों ने उसे रोक लिया।

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सभी नशे की हालत में थे और उन्होंने बिना किसी वजह रंजीत के साथ गाली-गलौज व मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर उन्होंने उसकी बाइक भी तोड़ दी। मारपीट में रंजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। मरहला चौकी इंचार्ज मूलचंद पाठक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

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