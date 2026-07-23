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Unnao News: मोबाइल रिपेयरिंग के रुपये मांगने पर दुकानदार से मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। मोबाइल रिपेयरिंग के रुपये मांगने पर युवकों ने दुकानदारों को मारपीट कर जख्मी कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवा

Unnao News: मोबाइल रिपेयरिंग के रुपये मांगने पर दुकानदार से मारपीट

Unnao News: उन्नाव। मोबाइल रिपेयरिंग के रुपये मांगने पर युवकों ने दुकानदारों को मारपीट कर जख्मी कर दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के रामनगरिया मोहल्ला के प्रियांशु पांडेय पुत्र दिनेश कुमार ने पुलिस में तहरीर देकर मारपीट व धमकी देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार, उनकी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान सूतीयातारा गांव में है। मोहल्ला निवासी युवक ने अपना मोबाइल ठीक कराने को उनकी दुकान पर दिया था। बुधवार रात युवक मोबाइल लेने दुकान पर पहुंचा। आरोप है कि जब प्रियांशु ने मोबाइल रिपेयरिंग के रुपये मांगे, तो युवक अपने तीन साथियों के साथ दुकान में घुस आया।

सभी ने मिलकर गाली-गलौज की और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि जाते समय आरोपी जान से मारने की धमकी भी देकर फरार हो गए। घटना के बाद प्रियांशु पांडेय ने सदर कोतवाली पहुंच कर आरोपितों के खिलाफ लिखित प्रार्थना पत्र देकर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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