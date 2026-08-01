Unnao News: लाठी से हमला कर युवक को किया जख्मी, चार पर केस दर्ज
Unnao News: हिलौली के लादखेड़ा गांव में चंदन लाल नामक युवक पर रंजिश के चलते चार आरोपियों ने लाठी से हमला किया। चंदन ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आने पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
Unnao News: हिलौली, संवाददाता। रंजिश को लेकर रास्ते में युवक को रोककर लाठी से मारपीट कर जख्मी कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर मौरावां पुलिस ने चार नामजद आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौरावां थाना क्षेत्र के लादखेड़ा गांव के रहने वाले चंदन लाल ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि 30 जुलाई की सुबह वह खेत से घर लौट रहा था। आरोप है कि गांव के ही सुनील, राजकुमार, बचनपाल और छोटेलाल ने रंजिश के चलते रास्ते में उसे रोक गाली देने लगे। गाली देने का विरोध करने पर लाठी से हमला कर दिया। शोर सुन ग्रामीण मौके की ओर दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
मारपीट में चंदनलाल जख्मी हो गए। पीड़ित का आरोप है कि उसने घटना के बाद थाने में शिकायत की, लेकिन तत्काल कार्रवाई नहीं हुई। बाद में उच्चाधिकारियों के संज्ञान में मामला आने पर पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने कहा कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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