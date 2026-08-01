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Unnao News: रंजिश के चलते युवक से मारपीट, 4 पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: हिलौली में आशीष कुमार पर युवकों ने रंजिश के चलते लाठी से हमला किया। पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना 30 जुलाई की सुबह हुई, जब आरोपित गालियाँ देते हुए आए और आशीष का मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Unnao News: रंजिश के चलते युवक से मारपीट, 4 पर केस

Unnao News: हिलौली, संवाददाता। युवकों ने रंजिश के चलते युवक के साथ गाली-गलौज कर लाठी से मारपीट की। पीड़ित की तहरीर पर मौरावां पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मौरावां थाना क्षेत्र के सेवकखेड़ा मजरा अकोहरी गांव के रहने वाले आशीष कुमार ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि 30 जुलाई की सुबह चाचा घर के सामने झाडू लगा रहे थे। तभी गांव के संजू, फक्कड़ चंद, दुर्गेश व सुभाष पहुंचे और गाली देने लगे। मना करने पर सभी ने मिलकर लाठी से उनकी पिटाई कर दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पहुंचने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले।

मारपीट में आशीष चोटिल हो गया। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना दरोगा अमरचंद को सौंपी गई है। इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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