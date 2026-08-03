Unnao News: दुष्कर्म मामले का वांछित आरोपित गिरफ्तार, भेजा जेल
Unnao News: सफीपुर में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि युवक ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। जब उसने शादी की मांग की, तो युवक मुकर गया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया।
Unnao News: सफीपुर। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के वांछित आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया। यहां कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने 28 जुलाई को दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि कानपुर नगर थाना महाराजपुर क्षेत्र के कंडेरा (कोडवा) गांव निवासी पीयूष कुमार पुत्र शिवप्रकाश ने उससे शादी करने का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया। जब शादी के लिए कहा गया तो वह मुकर गया और जान से मारने की धमकी दी।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित पर केस दर्ज कर तलाश शुरू की। शनिवार को थाना प्रभारी संदीप कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कस्बा के उन्नाव-हरदोई मार्ग स्थित मेहंदीखेड़ा गांव समीप से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट आदेश पर जेल भेज दिया गया।
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