Unnao News: ट्रांस गंगा सिटी के बाहर जमीनी विवाद में पुलिस से नोकझोंक का पुराना वीडियो वायरल
Unnao News: शुक्लागंज में बैराज मार्ग पर एक युवक का जमीन विवाद को लेकर किया गया हाई वोल्टेज ड्रामा और पुलिस के साथ कहासुनी का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस का कहना है कि मामला दो माह पुराना है और शिकायतकर्ता को चेक दिया गया, जो 15 अगस्त तक वैध है। आरोपी युवक पर पूर्व में धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज हैं।
Unnao News: शुक्लागंज, संवाददाता। बैराज मार्ग स्थित ट्रांस गंगा सिटी गेट नंबर-दो के पास जमीनी विवाद को लेकर एक युवक द्वारा किए गए हाई वोल्टेज ड्रामे और पुलिस से तीखी नोकझोंक का छह मिनट 48 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक पुलिस से कहासुनी करते हुए खुद के कपड़े उतारता नजर आ रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है।हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह वीडियो करीब दो माह पुराना है और मामले का आपसी समझौते व चेक के लेन-देन के बाद पटाक्षेप हो चुका है। गंगाघाट कोतवाली के मरहला चौकी इंचार्ज एसआई मूलचंद पाठक ने बताया कि कंचन नगर निवासी एक रिटायर्ड फौजी ने शिकायत दी थी कि आरोपी युवक ने जमीन देने के नाम पर 6.30 लाख रुपये लेकर न तो जमीन दी और न ही पैसा वापस किया।
जांच के दौरान जब पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए कपड़े उतार दिए, जिसे आसपास के लोगों ने वीडियो बना लिया। पुलिस ने बताया कि इस दौरान युवक ने शिकायतकर्ता को एक चेक दिया, जो 15 अगस्त तक वैध है। चेक बाउंस होने पर उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं पुलिस ने बताया कि ड्रामा करने वाले युवक पर पूर्व में धोखाधड़ी के मुकदमे भी दर्ज हैं और उसके खिलाफ वारंट जारी है।
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