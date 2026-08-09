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Unnao News: जबरन मेड़ जोत महिला से की मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: मौरावां थाना क्षेत्र के मोहकमखेड़ा गांव में एक महिला फूलमती को भूमि के मेड़ जोतने के विरोध पर गाली-गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ा। उसने पुलिस से आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Unnao News: जबरन मेड़ जोत महिला से की मारपीट

Unnao News: हिलौली। मौरावां थाना क्षेत्र के मोहकमखेड़ा गांव में भूमि की मेड़ जोतने का विरोध करने पर महिला से गाली-गलौज और मारपीट की गई। पीड़िता ने थाना पुलिस को तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई व परिवार की सुरक्षा की मांग की है। मोहकमखेड़ा गांव की रहने वाली फूलमती पत्नी रामप्रकाश ने तहरीर में बताया कि जेरा गांव स्थित उसकी करीब 0.2530 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में उसके और उसके पति के नाम दर्ज है। पीड़िता के मुताबिक पुलिस की मौजूदगी में भूमि की पैमाइश कराकर मेड़बंदी कराई गई थी। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने मेड़ को जबरन जोत दिया।

फूलमती के विरोध करने पर आरोपितों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि विरोध बढ़ने पर कई लोग मारपीट पर आमादा हो गए। पीड़िता ने तहरीर में बताया कि संख्या अधिक होने से वह खुद को असहाय महसूस करने लगी। आरोपितों ने कथित तौर पर धमकी दी कि यदि वह भूमि के पास दोबारा आई तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे। पीड़िता ने पुलिस से मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही अपने व परिवार के जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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