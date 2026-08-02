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Unnao News: स्कूटी पंचर होने से सड़क पर गिरी महिला, गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: रविवार दोपहर कानपुर-लखनऊ हाईवे पर महिला की स्कूटी का टायर पंचर हो गया, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। एक कार चालक ने महिला और उसके परिवार को सीएचसी नवाबगंज पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। परिवार में चिंता का माहौल है।

Unnao News: स्कूटी पंचर होने से सड़क पर गिरी महिला, गंभीर घायल

Unnao News: नवाबगंज। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर रविवार दोपहर स्कूटी का अचानक टायर पंचर हो जाने से महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। राह से गुजर रहे एक कार चालक ने मानवता का परिचय देते हुए घायल महिला और उसके परिवार को सीएचसी नवाबगंज पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दरोगाबाग निवासी वकील अहमद अपनी पत्नी साजिया और बेटी के साथ स्कूटी से काकोरी स्थित बीमार सास को देखने जा रहे थे। दही थाना क्षेत्र के सोनिक मोड़ के पास अचानक स्कूटी पंचर हो गई, जिससे संतुलन बिगड़ गया और साजिया सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।

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परिजनों के अनुसार हादसा पूरी तरह अचानक हुआ। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद परिवार में चिंता का माहौल है।

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