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Unnao News: किशोरी को बरामद कर भेजा कोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: अचलगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने 28 जुलाई को अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच में जुटे दरोगा अनिल त्रिपाठी की मदद से किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया और बयान के लिए कोर्ट में पेश किया।

Unnao News: किशोरी को बरामद कर भेजा कोर्ट

Unnao News: अचलगंज। थाना क्षेत्र के बदरका पुलिस चौकी स्थित एक गांव की रहने वाली महिला ने 28 जुलाई को अपनी नाबालिग बेटी के अपहृत कर लिए जाने का केस दर्ज कराया था। जिसकी खोजबीन में लगे दरोगा अनिल त्रिपाठी ने किशोरी को सकुशल बरामद कर बयान के लिए कोर्ट में पेश किया है।

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