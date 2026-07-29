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Unnao News: महिला से छेड़छाड़ व मारपीट, तीन पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: मोहान के अकबरपुर गांव की एक महिला ने पुलिस में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि 24 जुलाई को घर के पीछे बाग में जाते समय गांव के शिवा तिवारी और उसके साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उन्होंने लाठी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Unnao News: महिला से छेड़छाड़ व मारपीट, तीन पर केस दर्ज

Unnao News: मोहान। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर गांव की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि 24 जुलाई की शाम घर के पीछे बाग में गई थी। तभी गांव के शिवा तिवारी, अपने भाई ओम सहित दोस्त पप्पू के साथ आए और छेड़छाड़ करने लगे। जिसका विरोध करने पर लाठी से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। थाना प्रभारी शरद कुमार ने बताया कि महिला की तहरीर पर तीन आरोपितों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

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