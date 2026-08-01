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Unnao News: महिला से बदसलूकी मामले में युवक पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: बीघापुर के एक गांव की महिला ने बारा सगवर पुलिस में युवक पर अश्लीलता करने का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि 29 जुलाई को खेतों से लौटते समय दो व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया और मारपीट करते हुए अश्लीलता की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

Unnao News: महिला से बदसलूकी मामले में युवक पर केस दर्ज

Unnao News: बीघापुर। थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने बारा सगवर पुलिस में तहरीर देकर युवक के ऊपर अश्लीलता करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि वह 29 जुलाई शाम को खेतों की ओर गई थी। वापस आते समय भानू यादव व उनके साथ में एक अन्य व्यक्ति ने मुझको पकड़ कर गिरा दिया और मोबाइल भी वहीं गिर गया। दोनों लोगों ने हमारे साथ अश्लीलता करने लगे। विरोध करने पर मारपीट करते हुए दांत से उंगलियों को काट ली है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा बताया कि महिला के प्रार्थना पैर पर भानू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

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मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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