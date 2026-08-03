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Unnao News: सांप के डसने से महिला की मौत, परिजन बेहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: चकलवंशी में मंदिर में दीपक जलाने गई 32 वर्षीय संतोषी को सांप ने डस लिया। परिजन और ग्रामीणों ने तुरंत उसे मियागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संतोषी की दो बेटियां हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Unnao News: सांप के डसने से महिला की मौत, परिजन बेहाल

Unnao News: चकलवंशी। मंदिर में दीपक जलाने गई महिला को शनिवार देर शाम सांप के डसने से इलाज दौरान मौत हो गई। अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसीवन थाना क्षेत्र के नूरुल्ला नगर गांव की रहने वाली 32 वर्षीय संतोषी पत्नी अजय सिंह शनिवार शाम घर के सामने स्थित मंदिर में दीपक जलाने के लिए गई थी। यहां उसे सांप ने डस लिया। चीख पुकार सुन परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तब तक महिला की हालत बिगड़ने लगी। परिजन उसे लेकर मियागंज अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टर ने हालत नाजुक देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर चीख-पुकार मच गई। मृतका संतोषी की दो बेटियां जानवी व मानवी हैं। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि अस्पताल की सूचना पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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