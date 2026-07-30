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Unnao News: जहरीला पदार्थ निगलने से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: उन्नाव के दही थाना क्षेत्र के शिवनगर मोहल्ला में एक 36 वर्षीय महिला गुड़िया ने मंगलवार रात जहरीला पदार्थ निगला। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात में सुधार नहीं होने पर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पति राम किशोर और परिवार सदमे में हैं।

Unnao News: जहरीला पदार्थ निगलने से महिला की मौत

Unnao News: उन्नाव। दही थाना क्षेत्र के शिवनगर मोहल्ला में मंगलवार देर रात महिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए। हालत में सुधार न होने पर बुधवार सुबह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन घटना की वजह नहीं बता सके हैं। थाना क्षेत्र के मुर्तजानगर गांव के रहने वाले राम किशोर पाल मौजूद समय दही थाना क्षेत्र के शिवनगर मोहल्ला में परिवार के साथ रहता था। रामकिशोर ने बताया कि मंगलवार रात 36 वर्षीय पत्नी गुड़िया ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उल्टियां होने पर पहले उसे शहर के एक निजी अस्पताल ले गए।

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हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उसे बुधवार अलसुबह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पति रामकिशोर, बेटा ऋषभ व बेटी चित्रांशी बेहाल हैं। मौत की वजह परिजन स्पष्ट नहीं कर सके। थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पति ने जहरीला पदार्थ खाने की सूचना दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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