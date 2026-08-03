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Unnao News: सांप के डसने से महिला की मौत, परिजन बेहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: औरास। थाना क्षेत्र के कस्बा औरास के श्यामनगर मोहल्ला की रहने वाली महिला के पैर

Unnao News: सांप के डसने से महिला की मौत, परिजन बेहाल

Unnao News: औरास। थाना क्षेत्र के कस्बा औरास के श्यामनगर मोहल्ला की रहने वाली महिला के पैर में सांप के डसने से इलाज दौरान शनिवार देर रात मौत हो गई। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। लखनऊ में शव का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन शव लेकर घर पहुंचे। शव देख लोगों की आंखें नम हो गई। औरास कस्बा के श्यामनगर मोहल्ला की रहने वाली 49 वर्षीय रन्नो पत्नी वीरेंद्र शर्मा शनिवार रात अपने नए घर से पड़ोस में बने पुराने मकान में गई हुई थी। यहां कमरे में जाते ही सांप ने उसके पैर में डस लिया। परिजनों को घटना की जानकारी होने पर उसे सीएचसी औरास लेकर पहुंचे।

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यहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने हालत नाजुक देख उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। लखनऊ में पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन रविवार दोपहर बाद शव लेकर घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। मृतका रन्नो के शादीशुदा तीन बेटियां और 15 वर्षीय एक बेटा है। मां की मौत पर बेटा व बेटियां तथा अन्य परिजन रो-रोकर बेहाल होते रहे। रन्नो के शव का परिजनों ने रविवार को नानामऊ घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया है।

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